مسلسل العائدون الحلقة 13.. محمد عادل ينجح في التدريبات قبل الانضمام لداعش

شهدت أحداث مسلسل العائدون، للفنان أمير كرارة، تصاعدا في الأحداث وزيادة التشويق، فور عرض الحلقة الثالثة عشرة من المسلسل.

وبدأت أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل العائدون، بتدريب علاء (الفنان محمد عادل) على التدريبات النظرية والعملية المطلوبة له قبل أن تزرعه المخابرات المصرية داخل تنظيم داعش.

ويخبره عمر (الفنان أمير كرارة) بما سوف يفعله أولا داخل القناة التابعة للإخوان قبل الانفصال والهجرة إلى داعش، فيقول له بأن زميله الذي كان يعمل مصورا في القناة، ويروجون لاختفاءه قصريا، لم يسافر إلى مصر، ولكنه انضم إلى داعش وغير اسمه.

ويطلب عمر من علاء بأن يتواصل مع زميله السابق (أبو بلال) المنضم إلى داعش، من أجل تسهيل مهمة الانضمام له، وينفذ بالفعل.

وبعدها يوضع لعلاء اختبار للهروب والتخفي، وهو تكليفه بمهمة تسليم ساعة لشخص والهروب من مجموعة تراقبه تابعه للضابط خالد (الفنان هاني رمزي)، وينجح بالفعل في ذلك.

يقوم أبو بلال بإبلاغ داعش بمواصفات علاء ويخبره بضرورة ضمه، فيعود سياف (أحمد الاحمد) إلى رئيس جهاز استخباراتي اجنبي يدير داعش، ويخبرهم بأمر علاء أولا، فيطلبون منه مهلة 48 ساعة اولا، قبل إعطاءه الموافقة.

مواعيد عرض مسلسل العائدون

ويعرض مسلسل العائدون لـ أمير كرارة، عبر قناة dmc الفضائية، في تمام الساعة 11:45 مساء، ويعاد المسلسل في تمام الساعة 4:55 مساءً.

القنوات العارضة لمسلسل العائدون

ويعرض مسلسل "العائدون" حصريا عبر قناة "DMC"، ومنصة "WATCH IT".

علاقة مسلسل العائدون بـ هجمة مرتدة

وكان باهر دويدار، مؤلف مسلسل "العائدون" الذي يعرض في رمضان 2022، نفى أن يكون المسلسل جزءا ثانيا من "هجمة مرتدة" الذي عرض رمضان الماضي، قائلاً: "قصة تانية خالص وجايز الناس جالهم الإحساس ده لأن المسلسل من نفس اللون الدرامي، لكن قصة منفصلة وليست امتدادا لهجمة مرتدة".

أحداث مسلسل العائدون

تدور أحداث مسلسل “العائدون” حول الكشف عن بعض المؤامرات التي تتعرض لها الدولة المصرية، والجهود التي تبذلها أجهزتها المختلفة للتصدي إلى تلك المؤامرات.

أبطال مسلسل العائدون

يشارك فى بطولة مسلسل “العائدون” كل من أمير كرارة وهانى رمزى وأمينة خليل، ومن إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف باهر دويدار، ومن المقرر عرضه عبر مجموعة قنوات dmc - منصة watch it - قناة دبي، بالإضافة إلى منصة شاهد “عربياً”.