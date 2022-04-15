عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل العائدون الحلقة 13.. محمد عادل ينجح في التدريبات قبل الانضمام لداعش

مسلسل العائدون
مسلسل العائدون

شهدت أحداث مسلسل العائدون، للفنان أمير كرارة، تصاعدا في الأحداث وزيادة التشويق، فور عرض الحلقة الثالثة عشرة من المسلسل. 

وبدأت أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل العائدون، بتدريب علاء (الفنان محمد عادل) على التدريبات النظرية والعملية المطلوبة له قبل أن تزرعه المخابرات المصرية داخل تنظيم داعش. 

ويخبره عمر (الفنان أمير كرارة) بما سوف يفعله أولا داخل القناة التابعة للإخوان قبل الانفصال والهجرة إلى داعش، فيقول له بأن زميله الذي كان يعمل مصورا في القناة، ويروجون لاختفاءه قصريا، لم يسافر إلى مصر، ولكنه انضم إلى داعش وغير اسمه. 

ويطلب عمر من علاء بأن يتواصل مع زميله السابق (أبو بلال) المنضم إلى داعش، من أجل تسهيل مهمة الانضمام له، وينفذ بالفعل. 

وبعدها يوضع لعلاء اختبار للهروب والتخفي، وهو تكليفه بمهمة تسليم ساعة لشخص والهروب من مجموعة تراقبه تابعه للضابط خالد (الفنان هاني رمزي)، وينجح بالفعل في ذلك. 

يقوم أبو بلال بإبلاغ داعش بمواصفات علاء ويخبره بضرورة ضمه، فيعود سياف (أحمد الاحمد) إلى رئيس جهاز استخباراتي اجنبي يدير داعش، ويخبرهم بأمر علاء أولا، فيطلبون منه مهلة 48 ساعة اولا، قبل إعطاءه الموافقة. 

 

مواعيد عرض مسلسل العائدون 

ويعرض مسلسل العائدون لـ أمير كرارة، عبر قناة dmc الفضائية، في تمام الساعة 11:45 مساء، ويعاد المسلسل في تمام الساعة 4:55 مساءً. 

 

القنوات العارضة لمسلسل العائدون 

ويعرض مسلسل "العائدون" حصريا عبر قناة "DMC"، ومنصة "WATCH IT".

 

علاقة مسلسل العائدون بـ هجمة مرتدة 

وكان باهر دويدار، مؤلف مسلسل "العائدون" الذي يعرض في رمضان 2022، نفى أن يكون المسلسل  جزءا  ثانيا من "هجمة مرتدة" الذي عرض رمضان الماضي، قائلاً: "قصة تانية خالص وجايز الناس جالهم الإحساس ده لأن المسلسل من نفس اللون الدرامي، لكن قصة منفصلة وليست امتدادا لهجمة مرتدة". 

 

أحداث مسلسل العائدون

تدور أحداث مسلسل “العائدون” حول الكشف عن بعض المؤامرات التي تتعرض لها الدولة المصرية، والجهود التي تبذلها أجهزتها المختلفة للتصدي إلى تلك المؤامرات.

 

أبطال مسلسل العائدون

يشارك فى بطولة مسلسل “العائدون” كل من أمير كرارة وهانى رمزى وأمينة خليل، ومن إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف باهر دويدار، ومن المقرر عرضه عبر مجموعة قنوات dmc - منصة watch it - قناة دبي، بالإضافة إلى منصة شاهد “عربياً”.

العائدون مسلسل العائدون محمد عادل أمير كرارة هاني رمزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لم يحقق النجاح المتوقع .. فان دام يحذف جميع صوره مع رامز جلال من حسابه الرسمي

حقيقة فسخ تعاقد رامز جلال مع mbc بسبب ضعف المشاهدات

شكرا .. دنيا سمير غانم توجه رسالة لـ رحمة أحمد | شاهد

أحدث صور لسد النهضة في إثيوبيا وتطورات حول الملء الثالث

دفنه في المطبخ.. الإعدام لصاحب مكتب المقاولات قاتل خطيب ابنته بالرحاب

شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة انتفاخ بطنها.. شاهد

غلق كلى و تحويلات مرورية لتوسعة مطلع الدائرى للقادم من شارع ربيع الجيزى

حالة الطقس.. موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد خلال ساعات والعظمى 41 درجة

ترشيحاتنا

أمريكا: قراصنة مرتبطون بكوريا الشمالية سرقوا عملات مشفرة بقيمة 620 مليون دولار

بحضور معيط و السعيد .. الحكومة تلقي البيان المالي أمام البرلمان بعد غدا

المصري غاضب من مفاوضات بيراميدز مع الشعباني.. ويهدد بالتصعيد لـ"فيفا"

أفضل دعاء يوم الجمعة.. احرص عليه قبل غروب الشمس

كوريا الجنوبية في الصدارة.. إصابات فيروس كورونا تتخطى 500 مليون

من الهندسة لغناء الراب.. تيتو ابن أسيوط: بحارب بالموسيقى الظواهر السلبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شائعة وفاتها.. صفاء أبو السعود تطمئن جمهورها وتعد بعمل جديد مفاجأة

رانبير كابور أشهر عازب في بوليوود يتزوج حبيبته عليا بهات

التفاصيل الكاملة لحادث أسوان.. السيسي يعزي أهالي الضحايا وسفيرا فرنسا وبلجيكا يوجهان الشكر للرئيس

ليالي الأنس في فيينا..لماذا تقيم كنيسة مائدة إفطار لمسلمي النمسا في رمضان؟

فيديو

محمد صلاح والكرة الذهبية.. عقبات وأمل وحيد| فيديو جراف

عرض إيلون ماسك لشراء منصة تويتر ورفض الوليد بن طلال ..فيديو جراف

سر اختفائها ورأيها في المهرجانات وحمو بيكا .. ماذا قالت عفاف راضي لـ ياسمين عز "فيديوجراف"

تفاصيل قتل مقاول لخطيب ابنته ودفنه بفيلا .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

اﻟﻤﺰﻳﺪ