مسيرة سيد حجاب وأمسية شعرية في ليالي رمضان بالحديقة الثقافية

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة من خلال الإدارة المركزية للشئون الثقافية إقامة فعاليات الليلة الثانية من ليالي رمضان الثقافية بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب، والتى تشرف على برنامجها الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، حيث قدمت فرقة محمد عزت السوهاجي بعض حلقات السيرة الهلالية لليلة الثانية على التوالي، إضافة إلى مشاركات شعرية للشعراء "أحمد زيدان، أحمد صلاح كامل، أحمد مرسال، أحمد نصر، إيهاب البشبيشي، جمال حراجي، سيدة فاروق، علي عبد العزيز، محمود مرعي، مختار عوض، نبيل مصيلحي بمصاحبة الفنان عهدي شاكر"، ضمن برنامج "واحة الشعراء"، أدارالأمسية مدحت العيسوي.

كما تضمنت الليلة حفل توقيع وندوة لمجلة قطر الندى "مسيرة إبداع ومعرفة"، مع د. نجلاء علام رئيس التحرير، وناقشها الشاعر والأديب عبده الزراع، وتحدثا فيها عن تاريخ إنشاء المجلة ومسيرتها الثقافية ومدى تأثيرها على الاطفال وسياساتها منذ نشأتها حتى الآن، وأختتمت فعاليات اليوم بفقرة ضمن برنامج "عطر الأحباب" عن سيرة ومسيرة شاعر العامية الكبير الراحل سيد حجاب، تناولت إبداعه الأدبي وتاريخه فى الكتابات الغنائية، وتحدث خلالها الكاتب محمود الحلوانى بحضور الحسينى عمران.

وبالتوازي تم تقديم فقرات فنية للموهوبين، ومجموعة من الورش لذوي الاحتياجات الخاصة، منها ورش "جلود، مشغولات بالفوم، رسم حر، مجسمات بالخرز، زينة رمضان"، مع استمرار معرض إصدارات الهيئة ومعرض نتاج الورش لذوي القدرات الخاصة والموهوبين طوال فترة الفعاليات.