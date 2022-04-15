دير الأنبا بولا يوزع 300 كرتونه مواد غذائية لمحدودي الدخل ببني سويف

تبرع دير القديس العظيم الأنبا بولا بناصر شمال محافظة بني سويف بعدد 300 كرتونه مواد غذائية لعدد من الأسر من محدودي الدخل من الإخوة المسلمين بقرية دلاص بمناسبة شهر رمضان الكريم وتحتوي الكراتين علي كميات من السكر والزيت والشاي والأرز والسمن والزيت والمكرونة.



يأتي ذلك في إطار علاقات المودة والمحبة التي تجمع دير القديس العظيم الأنبا بولا بمدينة بوش بمحافظة بني سويف وأهالي قرية دلاص بمركز ناصر وتدعيما لأواصر المحبة بين الأقباط والمسلمين

وقال القمص باسليوس الأنبا بولا وكيل دير الأنبا بولا ببوش انه تربط بأهالي قرية دلاص علاقة طيبة ومودة ومحبة وأن توزيع كراتين رمضان علي عدد من الأسر من محدودي الدخل من الإخوة المسلمين تعبيرا عن علاقات المودة والمحبة التي تجمع المسلمين والمسيحيين وإدخال الفرحة عليهم خلال شهر رمضان الكريم ويأتي ايضا دعما لجهود الدولة المصرية في دعم الأسر من محدودي الدخل ومساهمة في جهود الدولة لخفض أسعار السلع الغذائية.



وكانت مطرانية بني سويف تحت رعاية وباشراف الأنبا غبريال أسقف بني سويف وتوابعها قد قامت منذ عدة ايام بتوزيع عدد من حقائب شهر رمضان الكريم علي عدد من مساجد مدينة بني سويف تحتوي علي كميات من السكر والزيت والشاي والأرز والسمن والزيت والمكرونة لتوزيعها علي عدد من الأسر من محدودي الدخل لإدخال الفرحة عليهم خلال شهر رمضان الكريم.



كما قامت أيضا أديرة القديس العظيم الأنبا انطونيوس والقديس العظيم الأنبا بولا ببوش تحت اشراف القمص باسليوس الأنبا بولا وكيل دير الأنبا بولا ببوش والقمص فام الانطوني وكيل دير الأنبا انطونيوس ببوش بتوزيع عدد 300 كرتونه مواد غذائية لعدد من الأسر من محدودي الدخل من الإخوة المسلمين بمناسبة شهر رمضان الكريم وتحتوي الكراتين علي كميات من السكر والزيت والشاي والأرز والتي تم تسليمها إلي عدد من أئمة المساجد بمدينة ناصر والتي تقوم بدورها بتوزيعها علي عدد من الأسر من الإخوة المسلمين يتم اختيارها من جانب أئمة المساجد دون تدخل من الديرة.