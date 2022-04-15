عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج تستعد لتوزيع 450 شنطة رمضانية على قرى حياة كريمة

طلاب من أجل مصر بجامعة
طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج

شارك الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، والدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ورئيس طلاب من أجل مصر، بالمبادرة الخيرية التي أطلقها طلاب من أجل مصر بكلية الطب البشري لتجهيز شنط رمضانية لتوزيعها على الفئات الأكثر احتياجاً بقرى حياة كريمة بالمحافظة، حيث قام ٦٠ طالبا وطالبة، بوزن وتعبئة وتكييس تلك الشنط، وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعي القديم.

 

وقد قدم الدكتور مصطفي عبدالخالق، الشكر للطلاب على مجهوداتهم وحثهم على الاستمرار في العطاء ومساعدة الآخرين كجزء من رسالتهم تجاه المجتمع، مؤكداً على أن الجامعة تحرص على غرس القيم الحميدة بأبنائها الطلاب، كمساعدة الأخر والعطاء والتعاون من أجل حياة أفضل للجميع.

احتكار.. تموين سوهاج يضبُط 200 أسطوانة بوتاجاز قبل بيعها بالسوق السوداء

القومي للمرأة ببني سويف يواصل "جلسات الدوار" التوعوية بأشمنت ضمن حياة كريمة

وأوضح الدكتور حسان النعماني، أن المبادرة تهدف إلى رسم البسمة على الأسر الأكثر احتياجاً خلال الشهر الفضيل، حيث تم تجهيز ٤٥٠ شنطة رمضانية تضم سلع غذائية ضرورية يحتاجها المواطنين، كالأرز والسكر والزيت والمكرونة وغير ذلك من السلع الأساسية.

 

وأشار إلى أنه قد تم إعداد تلك الشنط بالجهود الذاتية لطلاب وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، مساهمة منهم في مساعدة الفئات الأكثر احتياجاََ وذلك بتكلفة إجمالية تخطت ٧٠ ألف جنية.

سوهاج جامعة سوهاج طلاب من اجل مصر حياة كريمة شنط الخير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لم يحقق النجاح المتوقع .. فان دام يحذف جميع صوره مع رامز جلال من حسابه الرسمي

وزير التنمية المحلية: لا زيادة في تعريفة ركوب النقل الجماعي بالمحافظات

سعر أسطوانة البوتاجاز الجديد بعد زيادة أسعار البنزين اليوم

حقيقة فسخ تعاقد رامز جلال مع mbc بسبب ضعف المشاهدات

شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة انتفاخ بطنها.. شاهد

زيادة أسعار البنزين بأنواعه 25 قرشاً وثبات سعر السولار

شكرا .. دنيا سمير غانم توجه رسالة لـ رحمة أحمد | شاهد

دفنه في المطبخ.. الإعدام لصاحب مكتب المقاولات قاتل خطيب ابنته بالرحاب

موضوعات متعلقة

بدون ملامح.. كواليس جراحة تعيد الحياة لطفلة يمنية في سوهاج|فيديو

ترشيحاتنا

مصادر ليبية : اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة تتواصل وسط أجواء إيجابية

المصائب لا تأتي فرادى.. برشلونة يعلن تشخيص إصابة بيدري

روسيا تعتقل بريطاني بالجيش الأوكراني قاتل في سوريا

خطيب المسجد الحرام: انتصف رمضان فاغتنموا ما بقي واشكوا لله همومكم

تخريج 70 شركة زراعية ناشئة من حاضنتي أعمال بالصعيد والوادي الجديد

“الحكومة”: لا زيادة بتعريفة ركوب النقل الجماعي والسرفيس بعد تعديل أسعار البنزين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شائعة وفاتها.. صفاء أبو السعود تطمئن جمهورها وتعد بعمل جديد مفاجأة

رانبير كابور أشهر عازب في بوليوود يتزوج حبيبته عليا بهات

التفاصيل الكاملة لحادث أسوان.. السيسي يعزي أهالي الضحايا وسفيرا فرنسا وبلجيكا يوجهان الشكر للرئيس

ليالي الأنس في فيينا..لماذا تقيم كنيسة مائدة إفطار لمسلمي النمسا في رمضان؟

فيديو

بطنها المنفوخ وموعد حفلاتها وسر مكالمة محمد صلاح.. شيرين تكسر الصمت

سقوط نجفة ثقيلة.. العناية الإلهية تنقذ رانيا محمود ياسين من الموت

وائل كفوري كل يوم بحال وميريام فارس بـ100 وش.. ماذا قالت اليسا عن زملائها في الوسط ؟

هل يعود كهربا إلى الأهلي في وجود موسيماني.. المدير الفني يرد

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

اﻟﻤﺰﻳﺪ