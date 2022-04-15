والد طفلة مريضة بالشيخوخة المبكرة: علاج ابنتي مكلف وأعيش بين اليأس والأمل



قال خالد حسن، والد الطفلة آلاء "مريضة الشيخوخة المبكرة"، إنه تم اكتشاف علاج لمرض الشيخوخة المبكرة في أمريكا، ولكن العلاج مكلف للغاية، متابعا:" آلاء تعيش الآن على المسكنات فقط".

وأضاف "خالد حسن" خلال حواره ببرنامج "مصر أحلي" المذاع على قناة “صدى البلد” أن العلاج مكلف للغاية ويكلف ملايين الجنيهات، وسيساهم في محاربة المرض وتقليل أعراضه.



واسترسل:" الشيخوخة المبكرة تسبب في إصابتها بضعف السمع، وحدث لها تأكل في الأذن، بالإضافة إلى أنها لا تمتلك طقم أسنان كامل وكل ذلك بسبب هذا المرض".



وقامت "آلاء" بتلاوة القرآن الكريم على الهواء مباشرة، بالرغم من معاناتها.



