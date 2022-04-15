ليتوانيا تتقدم على مصر 1-0 بكأس بيللى جين كينج لسيدات التنس

تقدم منتخب ليتوانيا لسيدات التنس على نظيره المنتخب الوطني 1-0 في المباراة الأولى باللقاء الفاصل والمؤهل للمجموعة الأفرواوربية الأولى بكأس بيللى جين كينج المقام حاليًا بفنلندا.



حيث خسرت ساندرا سمير، أمام لاعبة من ليتوانيا بمجموعتين بواقع 2-6 و1-6 بالمباراة الأولى اليوم الجمعة.



وتواجه اليوم ميار شريف لاعبة من ليتوانيا بالمباراة الثانية ثم تواجه رفقة رنا شريف ثنائي من ليتوانيا بالمباراة الثالثة "زوجي".



وكان المنتخب صعد لهذا الدور الفاصل عقب فوزه على اليونان، أمس الخميس، بمجموع اللقاءات 2-1 بمنافسات اليوم الثالث بالمجموعة الأولى بالمجموعة الأفرواوربية الثانية بكأس بيلى جين كينج.

وكان المنتخب الوطني خسر أمام النرويج بمجموع اللقاءات 1-2 الثلاثاء باليوم الأول بالمجموعة الأولى.



اليونان تفوزعلى النرويج

وفازت اليونان أول أمس الأربعاء على النرويج بمجموع اللقاءات 2–1 باليوم الثاني.



ليتاهل المنتخب الوطني كثاني المجموعة خلف النرويج، وواجه المنتخب الوطني ليتوانيا اليوم، حيث صعدت ليتوانيا كأول المجموعة الثانية.



وكانت القرعة أسفرت عن وقوع مصر في المجموعة الأولى مع اليونان والنرويج، بينما ضمت المجموعة الثانية فنلندا، لوكسمبورج، ليتوانيا، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للأدوار الاقصائية، ثم المنتخبين الفائزيين في النهاية سيتأهلان إلى المجموعة الأفرواوربية الأولى.



وتقود المنتخب الوطني، البطلة المصرية ميار شريف، المصنفة رقم 62 عالميًا، التي انضمت إلى المنتخب في فنلندا، قادمة من أسبانيا



كما يضم منتخب مصر أيضًا كل من:

ساندرا سمير وميرنا رفعت وهالة هشام ورنا شريف، اللاعبة المتخصصة في منافسات الزوجي، وناتالي مختار (لاعبة احتياطية) والمدرب مصطفى نعيم .

وغابت عن قائمة المنتخب المصري اللاعبة لميس الحسينى بسبب الإصابة.