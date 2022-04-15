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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلام القاهرة تعقد عددا من الدورات التدريبية فى مجالات الإعداد والتقديم التليفزيوني

إعلام القاهرة
إعلام القاهرة

ينظم مركز التدريب والتوثيق والإنتاج الإعلامي بكلية الإعلام جامعة القاهرة، مجموعة الدورات التدريبية  والتي تبدأ بعد أجازة العيد الفطر المبارك  مباشرة .

و هذه الدورات تتمثل في :

١- الإعداد والتقديم التليفزيوني للبرامج الحوارية والتغطيات الإخبارية مع الدكتور محمد عبده المذيع بقطاع الأخبار و هبة جلال مقدمة برنامج ٩٠ دقيقة على قناة المحور)

٢- فن الإلقاء والتقديم الإذاعي ويقدمها   الدكتور حسن مدني- رئيس شبكة القرآن الكريم سابقا، و الدكتور خالد عاشور- المذيع بقطاع الأخبار، وبإذاعة صوت العرب . 

٣- صناعة الأفلام بالموبايل Mobile Filmmaking مع المخرج الوثائقي والصحفي الاستقصائي علي السطوحي .

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٤- مهارات تقديم نشرات الأخبار و يقدمها  الإعلامي حسن فودة- المذيع بقناة الغد والإعلامي محمد حسان المذيع بقطاع الأخبار .


٥- استراتيجيات التسويق الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، مع خبيرة التسويق الرقمي المعتمدة شيرين التهامي . 


٦- فن الدوبلاج والتمثيل الإذاعي، مع المخرجة والممثلة أسماء سمير . 

على الجانب الأخر ، تنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة، المؤتمر العلمى الدولى بعنوان "تحديات الإعلام العربى فى ضوء خطط التنمية المستدامة نحو رؤي مستقبلية للإصلاح والتطوير".

وتقدم البحوث في المحور الخامس حول الإعلام وقضايا الإرهاب من حيث التحديات واستراتيجيات المواجهة والارهاب الالكتروني والاعلام الرقمي ودور الاعلام الديني والاعلام الأمني في مواجهة الإرهاب والحملات الإعلامية لتعزيز ثقافة المواطنة والسلام.


 

مركز التدريب والتوثيق كلية الاعلام جامعة القاهرة جامعة القاهرة الإعداد والتقديم التليفزيوني Jobs Education

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