عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل انحراف الحلقة 15.. روجينا تناقش قضية استئجار الأرحام

مسلسل انحراف
مسلسل انحراف

تتصاعد أحداث مسلسل انحراف، بطولة النجمة روجينا، حلقة تولى الأخرى وتزيد جرعة التشويق والأثارة، خاصة في ظل ألقاء الضوء على العديد من القضايا التي تشغل الرأي العام، والتي كان أبرزها تشابه أحداث الحلقات الماضية مع القضية الشهيرة إعلاميا بمذبحة المرج، ليقرر صناع العمل بقيادة المخرج رؤوف عبد العزيز مناقشة أحدى القضايا الشائكة وهي قضية تأجيل الأرحام بالحلقة الـ15 من المسلسل، الذي يتم عرضه خلال الفترة الحالية عبر شاشات القنوات الفضائية

مسلسل انحراف

وتبدأ أحداث حلقة اليوم من المسلسل، بذهاب الضابط شريف نوح "أحمد صفوت" إلي إلى المصنع الذي ارتكبت فيه جريمة قتل فوزية "لوسي"، صعقاً بالكهرباء ويضطر أن يترك ابنته حبيبة يوم ميلادها، لكن زوجته الدكتور حور"روجينا"،  تقوم بالمهمة بدلاً منه وتصنع احتفالاً خاصاً لحبيبة، بمساعدة صديقتها سارة "ندى عادل".

مسلسل انحراف

كما تقرر حور مراقبة زوجها شريف، خاصة بعدما علمت أنه يتولى التحقيق في الجريمة التي ارتكبتها، وهي جريمة قتل فوزية، فتقوم بوضع ميكرفون تزرعته داخل ملابسه لمعرفة كل تحركاته.

مسلسل انحراف

ثم تنتقل الأحداث إلى منزل السيدة شهد "سما إبراهيم"، حيث تحاول عبير "تجسدها الفنانة ويزو"،  سكرتيرة حور أن تنقذ جارتها شهد ، قبل أن تقوم بقطع شرايينها وتنهي حياتها، وبعد ذلك يزور شهد صحفيين من أجل نشر قصتها، وتحكي شهد التفاصل وراء محاولة انتحارها، حيث توضح شهد أن السبب وراء انتحارها هي إيصالات أمانة مستحقة الدفع ولا تستطيع دفعها، متابعة أن هناك دكتور أمير عادل أستاذ جامعي، لديه كل شيء ولكن ليس لدية أطفال، خاصة أن زوجته لا تستطيع أن تضع الجنين في أحشائها، فيعرض عليها أن يضع الجنين في بطنها لأن زوجته لا تقدر على حمل جنين في أحشائها،  مقابل سداد كل الديون المتراكمة عليها، وبالفعل توافق على ذلك، ولكن للاسف الشديد عند وضع الجنين يكون متوفى، ومن هنا تبدأ المشكلة، وتنتهي الحلقة التي تلقى الضوء على قضية من القضايا الشائكة وهي قضية استئجار الأرحام ، والتي تعد من القضايا الدينية الشائكة في مصر، فإن إثارتها على هذا النحو في المسلسل سوف يخلق حالة جدل كبيرة خلال الفترة الحالية.

txt

مسلسل انحراف الحلقة 14.. روجينا تنتقم من لوسي وتقتلها

txt

مسلسل انحراف الحلقة 13.. روجينا تبتز لوسي وتطلب 200 ألف جنيه

ملخص أحداث مسلسل انحراف

مسلسل انحراف، مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور فى دراما تشويقية مليئة بالغموض حول عن إنحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية يصطدمون بطبيبة نفسية التي تقدمها النجمة روجينا، و تقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

 

أبطال مسلسل انحراف

يشارك النجمة روجينا بطولة مسلسل انحراف، كلا من الفنانة القديرة لوسي، و سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، و محمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، و سما إبراهيم، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج روؤف عبدالعزيز.

انحراف مسلسل انحراف روجينا النجمة روجينا أحداث مسلسل انحراف أبطال مسلسل انحراف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة فسخ تعاقد رامز جلال مع mbc بسبب ضعف المشاهدات

سعر أسطوانة البوتاجاز الجديد بعد زيادة أسعار البنزين اليوم

الهند تؤكد استعدادها لتصدير القمح إلى مصر

شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة انتفاخ بطنها.. شاهد

أول تعليق من مدير أعمال فاندام على حذفه صوره مع رامز جلال.. شاهد

يحتاج دعواتكم.. ابنة عبد الرحمن أبو زهرة تكشف حالة والدها الصحية

دفنه في المطبخ.. الإعدام لصاحب مكتب المقاولات قاتل خطيب ابنته بالرحاب

بسبب سيجارة مشتعلة.. السيطرة على حريق في حديقة الشلالات بالإسكندرية

موضوعات متعلقة

عرض فيلمي" اللهم اني صايم"و"في رحاب الحسين" بمركز ثروت عكاشة

يحتاج دعواتكم.. ابنة عبد الرحمن أبو زهرة تكشف حالة والدها الصحية

محمد رمضان يحيي حفلا غنائي في الأردن مايو المقبل

بحضور النجوم.. 30 صورة من حفل حمادة هلال في ليالي رمضان

روجينا تقتل لوسي.. الحلقة 14 لمسلسل انحراف تحدث جدلا على السوشيال ميديا

روجينا في حوار لـ صدى البلد: يوسف شاهين خلاني أمثل بعيني.. المطالبة بوقف مسلسل انحراف ظلم.. وأستعين برأي زوجي في كل شيء

مسلسل العائدون الحلقة 13.. محمد عادل ينجح في التدريبات قبل الانضمام لداعش

مسلسل ملف سري الحلقة 13.. ماجد المصري يفقد الذاكرة

ترشيحاتنا

مستشار الرئيس للصحة: الوضع الوبائي لكورونا في مصر مستقر.. والحالات بسيطة

روسيا تتهم إسرائيل باستغلال أحداث أوكرانيا لصرف أنظار العالم عن القضية الفلسطينية

الحكومة تبحث تنشيط قطاع التمويل العقاري ووضع تيسيرات لحصول المواطنين على وحدات سكنية.. ونواب: تبسيط طرق تسجيل العقارات أهم المحفزات.. وإعادة النظر باشتراطات البناء ضرورة

الترتيب الصحي لتناول وجبة الإفطار في شهر رمضان

الاختيار 3 الحلقة 14.. السيسي: محدش عارف مين بيحكم البلد مرسي ولا مكتب الإرشاد ولا خيرت الشاطر

الاستخبارات الأمريكية: "يأس" بوتين بشأن إخفاقات روسيا في أوكرانيا قد يدفعه لاستخدام النووي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد فهمي ضيف شرف الحلقة 14 من مسلسل مكتوب عليا مع أكرم حسني

الرئيس السيسي يجتمع بقادة القوات المسلحة.. فيديو وصور

بحضور النجوم.. 30 صورة من حفل حمادة هلال في ليالي رمضان

بعد شائعة وفاتها.. صفاء أبو السعود تطمئن جمهورها وتعد بعمل جديد مفاجأة

فيديو

صدمة.. ماذا ينتج عن اصطدام نيزك بالأرض؟.. فيديو جراف

الرئيس السيسي يجتمع بقادة القوات المسلحة.. فيديو وصور

25 قرشاً وثبات سعر السولار.. تعرف على أسعار البنزين وأسطوانة البوتاجاز الجديدة

بطنها المنفوخ وموعد حفلاتها وسر مكالمة محمد صلاح.. شيرين تكسر الصمت

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

اﻟﻤﺰﻳﺪ