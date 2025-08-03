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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انتخابات الشيوخ.. محافظ القاهرة: مستعدون لاستقبال 8.5 مليون ناخب داخل 544 لجنة

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
مريم عزت

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة جاهزية كافة المقار الانتخابية بالعاصمة لاستقبال الناخبين فى انتخابات مجلس الشيوخ التى تبدأ صباح غد ولمدة يومين  حيث يبلغ عدد الناخبين فى القاهرة حوالى٨.٥٤٤.٣١٩ ناخب موزعين علي ٥٤٤ لجنة فرعية داخل ٣٣٦ مركز انتخابي .
وحث محافظ القاهرة المواطنين على المشاركة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى ، مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على الجميع، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية .

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وأن دورها في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي للقائمين عليها ، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه جميع المرشحين .

وأشار إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة التى تمت اقامتها برئاسته لمتابعة العملية الانتخابية ستؤدى عملها من داخل مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بالمحافظة للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية مشيرًا إلى أنه تم التنسيق وربط غرفة العمليات المركزية وغرف عمليات الجهات المعنية. 

وأكد  أنه تمت مراجعة المراكز الانتخابية والمقرات والتأكد من صلاحيتها، والتنسيق مع مديرية أمن القاهرة لتأمين كافة المقار الانتخابية، مع استمرار متابعة الشوارع المحيطة والمؤدية للمقار طوال أيام الانتخابات ورفع أي إشغالات ورفع كفاءة الإنارة والنظافة بها بصورة دورية .

وأضاف أنه تم توفير حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع ، وتوفير طفايات الحريق ومراجعة وسائل الاطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية ، وتوفير مصدر كهرباء احتياطى من خلال مولدات كهربائية ، كما تم توفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن وعمل مظلات ومبردات مياه.

وأشار إلى أن مديرية الشئون الصحية رفعت درجة الاستعداد بالمستشفيات وتم التنسيق مع مرفق الإسعاف لمواجهة أي طارئ، كما قامت هيئة النقل العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة للدفع بالعدد الكافى من الاتوبيسات وتوفير الخطوط اللازمة لوصول الناخبين إلى لجانهم بيسر وسهولة  . 

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة استمرار متابعة محيط اللجان وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم

الدكتور إبراهيم محافظ القاهرة انتخابات مجلس الشيوخ وحث محافظ القاهرة المواطنين على المشاركة فى

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