الدقهلية: صرف قروض مشروعات شباب الخريجين ليصل اجمالي 136.3مليون جنيه

وافق اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على صرف الدفعة 200 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر مايو الماضي وذلك باجمالى 800 ألف جنيه موزعة على 7وحدات محلية بمراكز ومدن المحافظة، واستفاد منها 15 شاب وفتاه (11 من الذكور -4 من الإناث ) وذلك لإقامة مشروعاتهم، وأوضح أن اجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه بلغت 136مليون، 343 ألف جنيه، استفاد منها 13672شاب وفتاة منهم ( 6490 ذكور - 7182إناث).

جاءت موافقة "مرزوق" بناء على التقرير الذى عرضته الأستاذة وفاء عثمان مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة، وأكد على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة.

كما أكد على أهمية تيسير اجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات، وضرورة التوعية بالفرص التمويلية والقروض التي يقدمها جهاز تشغيل شباب الخريجين.