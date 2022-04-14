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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل انحراف الحلقة 14.. روجينا تنتقم من لوسي وتقتلها

مسلسل انحراف
مسلسل انحراف

شهدت الحلقة الـ14 من مسلسل انحراف، العديد من الأحداث المثيرة، والتي لبت رغبة الجمهور بعدما طالب حور"تقدمها النجمة روجينا"،  على مدار الحلقات الماضية بالانتقام الشديد من المعلمة فوزية" تقدمها الفنانة القديرة لوسي"، بعدما اتفقت مع دبور "يجسده الفنان رامي الطمباري"، على إجبار هدير "تجسدها الفنانة نانسي صلاح"، على قتل أطفالها، وقد كان بعد قيام فوزية ودبور بتعذبها بشكل شديد.

مسلسل انحراف

وبدأت الحلقة الـ14 من المسلسل بتخطط حور للانتقام من فوزية، فقامت حور بتهديد فوزية لإعطاءها مبلغ 200 ألف جنية مقابل تسليم الكارت الـ"فلاشة" التي تحتوي على جريمة القتل كاملة وتوضح بشكل كامل اشترك فوزية في الجريمة، خاصة بعدما تم الافراج عنها من النيابة لعدم ثبوت أي دليل ضدها ولكن مع تسليم الكارت، الوضع يتغير وتصبح متهمة لهذا وافقت فوزية على طلب حور.

مسلسل انحراف

ثم تنتقل كاميرا المخرج رؤوف عبد العزيز إلي مكان مهجور، لتقوم حور "روجينا"، بتسليم  فوزية "لوسي" الكارت "الفلاشة" الذي يحتوي على جريمة القتل كاملة،  حيث قررت فوزية الذهاب لحور لتلتقي بها وتتخلص من الفيديوهات التي تدينها، لكن حور كانت تخطط لقتلها ولكن بعد سماع الأسباب التي دفعتها لارتكاب جريمة بحق هدير وأطفالها.

مسلسل انحراف

وحاولت فوزية قتل حور في البداية لكنها، لم تنجح، خاصة أن حور كانت تنصب لها فخ ، حيث وضعت العديد من الأسلاك الكهربائية، في المكان الذي وضعت فيه الـ "فلاشة"التي تحتوى على فيديوهات تدين فوزية، وعندما ذهبت فوزية للحصول عليها وقعت في فخ حور، خاصة بعدما أخبرتها حور في حالة الانتقال من مكانها سوف تقتلها بالكهرباء، فرضخت فوزية لكلام حور، وبدأت تحكي لها تفاصيل ما حدث.

مسلسل انحراف

وشهدت الحلقة مباراة تمثيلية، بين روجينا ولوسي، خاصة في الحوار الذي دار بينهما، قبل قتل حور لفوزية، في مشهد قدمته لنا المخرج روؤف عبد العزيز، بشكل رائع، سوا من حيث اختيار المكان الذي تم فيه اللقاء وكذلك اختيار زوايا التصوير، والكادرات المختلفة التي تعبر عن أدق تفاصيل المشهد، حيث استطاع المخرج ترجمة الفكرة المكتوبة بشكل عبقري، ونجح بالسرد البصرى ان يعبر عن كل ما يجول داخل نفسية حور و فوزية وأن يقول الكثير، ويعبر عن كل الانفعالات بشكل بارع، كما سلط الضوء على على تفاصيل ما حدث بشكل مبهر.

مسلسل انحراف

وقامت فوزية بسرد تفاصيل ما حدث لجعلها تتفق مع زوجها دبور، على أجبار هدير"نانسي صلاح" على قتل أطفالها، وقالت أنها تزوجت دبور من أجل إنجاب الأطفال وعندما لم تكن لديها القدرة على الإنجاب، وقامت بزواجة من هدير لينجب أطفال منها ويصبحوا أطفالها، متابعة أن ذلك لم يحدث، خاصة بعدما شعرت أن دبور يحاول دائما أبعاد الأطفال عنها في حين هدير لم تفعل ذلك، لهذا قررت الانتقام من دبور وهدير وقتل الأطفال.

مسلسل انحراف

وتابعت فوزية أنها قامت بتعذيب هدير"نانسي صلاح" بشكل بشع، وذلك مساعدة دبور،  ليجبرها على إغراق أطفالها في المياه وتصويرها بالهاتف حتى لا تقوم بالإبلاغ عنهم فيما بعد، وبالفعل قامت هدير بإغراق طفليها ووضعتهم في أكياس داخل حقيبة سفر وألقت بها في الرشاح، وعندما سمعت حور كل تفاصيل ما حدث، قررت تعذيب فوزية بشكل بشع عن طريق استخدام الكهرباء في تعذيبها حتى الوفاة، وهذا ما حدث فقامت حور بتوصيل تيار الكهرباء بجسدها حتى الوفاة، على انغام الموسيقى المفضلة لديها في كل جريمة قتل لتنتهي الحلقة.

مسلسل انحراف

أحداث مسلسل انحراف

مسلسل "انحراف"، مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور فى دراما تشويقية مليئة بالغموض حول عن إنحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية يصطدمون بطبيبة نفسية التي تقدمها النجمة روجينا، و تقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

 

أبطال مسلسل انحراف

يشارك النجمة روجينا بطولة مسلسل" انحراف" كلا من الفنانة القديرة لوسي، و سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، و محمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، و سما إبراهيم، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج روؤف عبدالعزيز.

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انحراف مسلسل انحراف روجينا النجمة روجينا لوسي رامي الطمباري نانسي صلاح

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