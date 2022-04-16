التعليم المدمج: اختبارات القبول 16 إبريل غدا

أعلن مركز التعليم المدمج لجامعة القاهرة ، عن موعد عقد اختبارات القبول لعام 2022 و ذلك يوم السبت الموافق 16 ابريل .

كما أعلن مركز التعليم المدمج لجامعة القاهرة ، على الطلاب حضور صورة لكل من ، شهادة المؤهل الدراسى و شهادة الميلاد و بطاقة الرقم القومى و موقف التجنيد للذكور .

كما حدد المركز قيمة الاستمارة بالنسبةلبرامج الطفولة المبكرة و تربية خاصة وإنجليزى 250 جنيها ، أما بالنسبة لبرامج علوم أغمال و دار علوم وعلم إجتماع 200 جنيها .

وعلى الجانب الاخر ، أظهر تقرير تصنيف QS البريطاني لعام 2022 تواجد جامعة القاهرة ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم في 5 تخصصات، حيث جاءت في المركز من 51 - 100 عالميًا في تخصص طب الأسنان، والهندسة المدنية والإنشائية، وهندسة البترول، وإدارة الضيافة والترفيه، وفي المركز من 51 - 70 عالميًا، وفي المركز 81 عالميًا في تخصص الصيدلة وعلوم الأدوية.

كما أظهر التقرير أن جامعة القاهرة هي الجامعة المصرية الوحيدة التي تواجدت في القطاعات الرئيسية الخمسة مجتمعة التي يشملها التصنيف العالمي، واحتلت جامعة القاهرة على مستوى قطاعات العلوم الكبرى المركز 134 عالميًا في قطاعات الهندسة والتكنولوجيا، والمركز 271 عالميًا في قطاع الآداب والعلوم الإنسانية، وفي المركز 178 عالميًا في مجال علوم الحياة والطب، و292 عالميًا في مجال العلوم الطبيعية، و226 عالميًا في مجال العلوم الاجتماعية والإدارية.

وتوضح نتائج تصنيف QS البريطاني لعام 2022 زيادة تخصصات جامعة القاهرة المدرجة بنسبة 160% مقارنة بنتائج عام 2017 حيث ظهرت الجامعة في 26 تخصصًا هذا العام مقارنة بظهورها في 10 تخصصات فقط عام 2017.