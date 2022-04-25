جمال شعبان يكشف فوائد البامية للقلب والصحة العامة

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، واستشاري أمراض القلب، إن تناول البامية يعتبر أكثر فائدة من تناول اللحوم، وذلك لما تحمله من فوائد عظيمة للقلب والصحة العامة.

وأوضح جمال شعبان في منشور له عبر حسابه على فيس بوك، أهم فوائد تناول البامية إنها غنية بالمغنيسيوم والفولات والألياف ومضادات الأكسدة وفيتامين C و K 1 و A، قد تفيد البامية النساء الحوامل وصحة القلب والتحكم في نسبة السكر في الدم.

وتابع جمال شعبان، ان تناول البامية قد يكون لها حتى خصائص مضادة للسرطان، ومن أبرز فوائد تناول البامية للقلب والصحة العامة، وتشمل:

- البامية غنية بالعديد من العناصر الغذائية وخاصة نسبة عالية من الفيتامينات C و K، هذه الفاكهة فريدة من نوعها ، لأنها توفر البروتين ، وهو عنصر غذائي تفتقر إليه العديد من الفواكه والخضروات الأخرى.

- البامية غنية بمضادات الأكسدة التي قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض خطيرة ، وتمنع الالتهابات ، وتساهم في الصحة العامة. وأبرزها أنها تحتوي على مادة البوليفينول التي قد تساهم في صحة القلب والمخ.وتابع جمال شعبان، ان تناول البامية قد يكون لها حتى خصائص مضادة للسرطان، ومن أبرز فوائد تناول البامية للقلب والصحة العامة، وتشمل:

- البامية غنية بالعديد من العناصر الغذائية وخاصة نسبة عالية من الفيتامينات C و K، هذه الفاكهة فريدة من نوعها ، لأنها توفر البروتين ، وهو عنصر غذائي تفتقر إليه العديد من الفواكه والخضروات الأخرى.

- البامية غنية بمضادات الأكسدة التي قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض خطيرة ، وتمنع الالتهابات ، وتساهم في الصحة العامة. وأبرزها أنها تحتوي على مادة البوليفينول التي قد تساهم في صحة القلب والمخ.