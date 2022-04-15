اتفاقية بين شركتي " فورتي كلاود" و" القلعة " لتقديم خدمات الاستضافة السحابية ونقل برامج (SAP) إلى (AWS)

فورتي كلاود: الشراكة بين القلعة الرائدة في توظيف التكنولوجيا في التطوير التشغيلي والتميز المؤسسي وفورتي كلاود بخبرتها التقنية الكبيرة يمثل فرصة هائلة للتعاون ومواكبة التطور التكنولوجي في ضوء رؤية مصر 2030

وقعت شركة فورتي كلاود "شريك متقدم لأمازون ويب سيرفيسز AWS في مصر" عقد شراكة خدمات الاستضافة السحابية مع شركة القلعة – وهي الشركة الرائدة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية بمصر وأفريقيا، وذلك في احتفالية مؤتمر صحفي بحضور العديد من ممثلي شركتي فورتي كلاود والقلعة وعلى رأسهم المهندس عبد الرحمن البوشي الرئيس التنفيذي لشركة فورتي كلاود والمهندس أحمد عبد الستار مستشار التحول الرقمي للرئيس التنفيذي بشركة القلعة والسيد طارق الجمال الرئيس التنفيذي لشركة اسيك للأسمنت التابعة للقلعة والسيدة غادة حمودة رئيس قطاع الاستدامة والتسويق بشركة القلعة و ايضا بحضور السيد طارق العليمي مدير إقليمي بالشرق الأوسط وشمال افريقيا لشركة AWS و ايضا بحضور السيد عمر الشيخ رئيس مجلس ادارة شركة .SDG Middle East and SDG Gulf

من جانبه قال المهندس عبد الرحمن البوشي الرئيس التنفيذي لشركة فورتي كلاود نحن سعداء بالشراكة مع شركة القلعة، لافتاً إلى المميزات التي تقدمها فورتي كلاود كعنصر تنافسي في السوق المصري، والتي تتمثل في الخبرة التقنية الكبيرة التي حرصت عليها الشركة في المشروعات السابقة التي تعمل عليها، مما ساعد الشركة في التطور بشكل كبير على مدار الفترات الماضية، وتمكنا من خلال الخبرات التي اكتسبناها في توفير كافة الخدمات التي نعمل على تقديمها لعملائنا بما يتواكب مع التطور التكنولوجي واحتياجات السوق.

ومن خلال عملية الاستضافة، ستستفيد شركة القلعة من أمازون ويب سيرفيسز (AWS) من خلال «برنامج تسريع الانتقال (MAP)» لتسريع عملية الانتقال للحوسبة السحابية باستخدام منهجيات النقل من أمازون ويب سيرفيسز (AWS) وأدواتها، وخدمات شركاء AWS الاحترافية عبر شريكها شركة FORTE CLOUD.

وأعرب أحمد عبد الستار- مستشار التحول الرقمي للرئيس التنفيذي لشركة القلعة حاليا ورئيس قطاع النظم والمعلومات بالقلعة سابقا عن سعادته بتلك الاتفاقية قائلا "تمثل تلك الاتفاقية مع فورتي كلاود شراكة ذات رؤية مستقبلية حيث تمتلك فورتي كلاود عناصر عمل في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي متميزة والتي ستمكننا من تعزيز الابتكار المتواصل وأمن المعلومات والمضي قدما في مسيرة التحول الرقمي في القلعة".

عملت شركة القلعة منذ عام 2014

واضاف عبد الستار قائلا: "عملت شركة القلعة منذ عام 2014 على تعزيز التحول الرقمي لمواكبة رؤية مصر 2030 والمساهمة في "بناء مصر الرقمية" من خلال تطوير البنية التحتية، وتعزيز الشمول الرقمي، وبناء القدرات. فعلى مستوى شركة القلعة وشركاتها التابعة اعطت الادارة الاولوية لتوفير تقارير لدعم اتخاذ القرار وإجراء تحسينات في البنية التحتية وعلى مستوى نظم المعلومات وتطبيقات ادارة الاعمال لتحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة مستويات الربحية خصوصا اثناء فترة كوفيد- 19 وفترة التعافي."

وفي هذا السياق أوضحت غادة حمودة - رئيس قطاع الاستدامة والتسويق بشركة القلعة - قائلة " يشكل التحول الرقمي ركيزة اساسية في تحقيق التنمية المستدامة، والإدارات المعاصرة مطالبة بالبحث عن أساليب وتقنيات تمكينيه لمواكبة التحولات المتسارعة والاستفادة من الفرص المتاحة من خلالها خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم والاعتماد على التكنولوجيات في أداء الاعمال." واضافت حمودة: "تعتمد عملية التحول الرقمي في المؤسسات على العديد من المحاور، أهمها: البنية التحتية، انشاء ثقافة رقمية، العمالة المدربة والمؤهلة لهذا التحول وتحقيق الاستدامة فيه، كذلك الابداع الرقمي مع ضمان الامن المعلوماتي، ومن هنا تأتى أهمية تكاتف جهود القطاع الخاص للعمل على هذه المحاور من أجل تحقيق رؤية مصر 2030." واشادت حمودة بتطور ثقافة المنظمة في دعم التحول الرقمي داخل القلعة وشركاتها وبالدور المحوري للتحول الرقمي في القلعة وأثره الملموس في الحفاظ على الإيرادات وفي ترشيد استهلاك الموارد ودعم اتخاذ القرارات وادارة منظومة العمل على اساس معلوماتي ورقمي وتقارير الاداء الذكية."

والجدير بالذكر ان القلعة بدأت منذ 2014 الاستثمار لتحقيق التحول الرقمي بجميع قطاعات القلعة والانظمة التشكيلية وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد واعداد الكوادر البشرية لمواصلة مسيرة التحول الرقمي فضلا عن الاهتمام بتطوير البنية التحتية.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة فورتي كلاود أن رؤية الشركة لمصر 2030، فإنها تمثل الدولة بكل اقتصادها والقطاعات التابعة لها بشكل كبير، وهذا ما يجعلنا كفورتي كلاود جزء من هذه الرؤية العظيمة التي تعمل عليها الدولة المصرية، وبالنسبة لنا فنحن نرى بفضل دورنا ومسؤوليتنا كشركة تعمل في قطاع من أكبر قطاعات الدولة والتي تتمثل في مجال الـ IT، في تلبية كافة الاحتياجات الخاصة بالمستخدمين، بما يواكب الحدث الداخلي المتمثل في رؤية مصر 2030، والحدث الخارجي الذي يتمثل في تطور الشركات والدول والأنظمة الخارجية، مما يجعلنا نسعى لضرورة نقل هذا التطور لجميع المستخدمين بشكل مستمر من مختلف الأبعاد.

وتابع: نسعى لتوفير العديد من الدورات التدريبية للشباب خريجي الجامعات حتى يكونوا جاهزين لسوق العمل، وهذا لأن الدول الخارجية تعتمد على القطاع التكنولوجي بشكل أساسي، وهذا ما جعل الدولة المصرية تركز عليه بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وتخريج كوادر قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي، لمساعدة السوق والتطوير المستمر، وهذا ما يجعلني أطلق على هذا الهدف مصطلح " بزنسياسي"، مما يساعدنا في تصدير التكنولوجيا للخارج، وتحقيق الدولة للكثير من المكاسب.

واستطرد: أن الشراكة مع شركة القلعة وشركاتها التابعة لها يجعلنا نحصل على فرصة كبيرة في الشراكة معها في العديد من المجالات.

واضاف أن الشركة تهدف التوسع خارجيا، وبالتحديد في دولتي الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، أما بالنسبة للأهداف الداخلية فإنها تتمثل في الوصول للأهداف المتوقعة من الهيكل الذي تم بنائه في الشركة خلال العام الماضي 2021، ومضاعفة الاستثمار في الأسواق بشكل كبير.

مشيرا الي ان هناك فرص هائلة في الدولة المصرية للمجال التكنولوجي، بفضل الطاقات البشرية الموجودة، لتتمكن الدولة من التحول إلى مصر الرقمية في حالة استغلال هذا الأمر بأفضل الطرق بما يلبي احتياجات الناس من مختلف الأبعاد.

ولفت إلى أن القفزات التي تحدث في التطور بتكنولوجيا المعلومات، عبارة عن قفزات عنيفة وسريعة جدا، وهذا ما يجعل مصر من المهم مواكبة هذا الحدث عالميا وإقليميا، أما بالنسبة لفكرة أنها قد تؤدي إلى انسان بلا عمل فإنني أستبعدها، وهذا لأن التطوير التكنولوجي تشير إلى أن الإنسان هو القادر على إدارتها بشكل كبير، وهذا لأن التكنولوجيا تعتمد بشكل كبير على الإنسان لإدارتها والعمل عليها، لتحقيق نتاج أفضل وفي وقت أسرع.