مرتضى منصور يهنئ سلة الزمالك بعد الفوز علي بطل أنجولا

وجه المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك التهنئة للاعبي الفريق الأول لكرة السلة والجهاز الفني والطبي والإداري وذلك بعد الفوز الكبير على فريق بيترو دي لواندا بطل أنجولا بنتيجة 85-72 والتأهل الى الأدوار النهائية ببطولة أفريقيا للأندية BAL والتي تقام تحت رعاية NBA.

وانتصر فريق سلة الزمالك في ثالث مبارياته في بطولة إفريقيا "BAL" على بترو دي لواندا الأنغولي بنتيجة 85-72.

بهذا الفوز تربع الأبيض على صدارة مجموعته بـ6 نقاط من 3 مباريات، بفارق المواجهة المباشرة عن كيب تاون تايجرز الجنوب إفريقي، الذي حقق 3 انتصارات في 4 مباريات وخسر أمام الزمالك.

انتهى الربع الأول بتقدم بترو دي لواندا 23-20.

وفي الربع الثاني قلب الزمالك النتيجة لصالحه 45-42.

وبنهاية الربع الثالث عمق الأبيض تفوقه بنتيجة 62-56.

وأخيرا في الربع الرابع أحكم الزمالك قبضته على المباراة، منهيا إياها بنتيجة 85-72.

وكان الزمالك قد فاز على كوبرا سبورت بطل جنوب السودان 80-63، ثم على كيب تاون تايجرز الجنوب إفريقي 101-76 في المباراة الثانية.

مباريات الزمالك المتبقية في دور المجموعات

السبت 16 أبريل (الزمالك × إسبوار فوكاش) الساعة 11 مساء

الثلاثاء 19 أبريل (الزمالك × فاب) الساعة 11 مساء