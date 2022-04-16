الوزراء ينفي الإعلان عن الأوراق المطلوبة لمسابقة 30 ألف معلم

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن صدور منشور رسمي من وزارة التربية والتعليم للإعلان عن الأوراق المطلوبة لمسابقة ٣٠ ألف معلم لعام ٢٠٢٢.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور أي منشور رسمي من الوزارة للإعلان عن الأوراق المطلوبة لمسابقة ٣٠ ألف معلم لعام ٢٠٢٢، مُشددةً على أن الوزارة لم تعلن حتى الآن عن أي تفاصيل متعلقة بمسابقة 30 ألف معلم، والتي سيتم من خلالها تعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات متتالية، مُوضحةً أنه يجري حالياً الإعداد للمسابقة من خلال تحديد المواصفات الفنية والتربوية المطلوبة، مُناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار الزائفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفى حالة وجود أية استفسارات يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أية شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).