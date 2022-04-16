تكثيف الحملات على المواقف ومحطات الوقود بأسوان لضبط المخالفين

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مع مديري المرور والمواقف والتموين مدى انتظام العمل داخل مواقف السرفيس بإجمالى ١٧ موقفا داخليا وإقليميا و ٣٣٧٠ سيارة سيرفيس موزعة على جميع الخطوط الداخلية والخارجية بمختلف المدن والمراكز والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الحالية .

وشدد المحافظ على سرعة التفاعل مع أى شكاوى للركاب من المواطنين والتعامل الفورى معها بكل حسم بالتنسيق بين إدارة المواقف بالمحافظة وإدارة مرور أسوان للحد من أى تجاوزات لبعض السائقين ، وخاصة على الخطوط التى وردت منها شكاوى عدد من الركاب .

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وفى السياق نفسه قامت مديرية التموين بحملات تفتيش على ٧٥ محطة وقود للتأكد من توافر أرصدة كبيرة من المواد البترولية والإعلان عن الأسعار الجديدة والالتزام بها للبنزين ٨٢، و٩٢، و٩٥ بزيادة ٢٥ قرش فقط للتر الواحد ، مع عدم وجود أى زيادة فى سعر السولار.

وطالب محافظ أسوان المواطنين برصد أى مخالفات وإرسالها على الخط الساخن ١١٤ ، بجانب خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943 و01278655167 و01091565955 ، وذلك بغرفة عمليات المحافظة لسرعة التدخل ، وإتخاذ الإجراءات الرادعة مع المخالفين .

هذا ولإحياء الليالى الرمضانية تواصل الجهات المعنية بالمحافظة تنظيم الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية بمختلف المراكز والمدن ، ولا سيما داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان من أجل إضفاء الأجواء الترفيهية وخلق متنفس حيوى للمواطنين طوال شهر رمضان المعظم .

فقد قام فرع ثقافة أسوان بقيادة نجوى أحمد سيد باستكمال تنظيم البرامج والأنشطة والقوافل الثقافية بالتعاون مع الأوقاف والشباب والرياضة ، وأيضاً الجهات المعنية والمجتمع المدنى وذلك داخل قرية القنادلة بإدفو ، والتى تضمنت إلقاء محاضرة عن " غزوة بدر الكبرى " ، أعقبة تنظيم أمسية شعرية ، وعرض إنشاد دينى ، كما تم عقد محاضرة بعنوان " طريق الحكى فى الموسيقى " بقصر ثقافة العقاد ، ومحاضرة أخرى عن " آداب الصيام لذوى الإحتياجات الخاصة " لقصر ثقافة أسوان بالتعاون مع مركز شباب بدر .

هذا بجانب تنظيم قافلة ثقافية بمكتبة حى السلام بالعلاقى تضمنت ورشة حكى للأطفال " لمة رمضان " وورشة فنية عن تدوير الزجاجات الفارغة ، وكذا تنظيم أمسية شعرية وعرف فنى لفرقة الموسيقى العربية ، مع إلقاء محاضرة أيضاً بمكتبة حى السلام بعنوان " مناهضة العنف ضد المرأة " ، وهو الذى توازى مع عقد ندوة بعنوان " الإسلام والدعوة للتكافل الإجتماعى " لبرنامج الواعظ التابع للأوقاف وذلك بقصر ثقافة الطفل بمنطقة خور عواضة ، بالإضافة إلى تنظيم قافلة ثقافية ببيت ثقافة كلابشة والتى تم تنفيذها بمقر الوحدة المحلية للمدينة .

مواقف أسوان

محطات الوقود بأسوان

محطات الوقود بأسوان