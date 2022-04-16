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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة يدعو المواطنين لترشيد الاستهلاك وعدم تخزين السلع لعبور الأزمة العالمية

محافظ القاهرة ووزير
محافظ القاهرة ووزير التنمية خلال اجتماعهما بالتجار

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن الجميع يعمل من أجل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في زيادة المعروض وتخفيض الأسعار لإحداث توازن في السوق، والتغلب على ظاهرة الارتفاع غير المبرر في أسعار السلع.  

وقال محافظ القاهرة، خلال جولته في سوق العبور برفقه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الإجراءات السريعة للسيطرة على ارتفاع الأسعار التى اتخذتها الدولة حرصًا على المواطنين في ظل الأزمة العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، أسهمت بشكل فعال فى ضبط الأسعار بالأسواق.

وأكد اللواء خالد عبد العال أهمية دور تجار سوق العبور باعتباره أكبر أسواق الجملة في إحداث توازن بأسعار الخضر والفاكهة والمساهمة فى خفض الأسعار لمصلحة المواطن.

كما أكد محافظ القاهرة توافر جميع السلع بأسواق القاهرة ومن خلال المنافذ والمعارض التى أقامتها المحافظة فى جميع الأحياء بالتنسيق مع الغرفة التجارية والقطاع الخاص بهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية.

ودعا محافظ القاهرة المواطنين لترشيد الاستهلاك وعدم تخزين السلع باعتبار أن المواطن شريك للدولة في عبور الأزمة العالمية. 

وأوضح أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة مع إحكام الرقابة على الأسواق للتصدي لأى محاولة لحجب أو احتكار السلع، ومنع المغالاة في الأسعار.

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