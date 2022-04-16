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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات ميدانية لمتابعة انتظام الخدمة والتزام السائقين بتعريفة الأجرة ببني سويف

صدى البلد

واصلت الإدارة العامة للمتابعة بديوان عام محافظة بني سويف ، تنفيذ تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بالمتابعة الميدانية لانتظام الخدمة بمواقف السيارات العمومية وغيرها ،والتزام السائقين بتعريفة الأجرة المقررة ، وذلك بعد الزيادة بقيمة "25 قرشًا فقط" في أسعار البنزين بأنواعه المختلفة (دون المساس بأسعار السولار) ، والتي أقرتها لجنة التسعير التلقائي المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها " مارس الماضي "، بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية.


حيث تم تنفيذ حملة ميدانية على موقف محي الدين ، تحت اشراف الأستاذ أشرف حماد مدير عام المتابعة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف ، للاطمئنان على انتظام حركة جميع سيارات الأجرة  سواء الخطوط الداخلية أو المحافظات،وتم الاستفسار من المواطنين

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وتم تشكيل فريق عمل ميداني من المواقف والمتابعة والمرور  لاستمرار المتابعة الميدانية ، والتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية لتنفيذ حملات مماثلة على مواقف السيارات  ، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.

من جانبه ، شدد المحافظ على تكثيف واستمرار الحملات على مواقف السيارات لضبط وانتظام تقديم الخدمة، وإجراءات تطبيق القانون حيال أي مخالفات في هذا الشأن، مع تفعيل خطوط الشكاوى المعلن عنها عبر الصفحات الرسمية على الفيس بوك والبوابة الإلكترونية للمحافظة ومديريات الخدمات ، وغرفة العمليات لاتخاذ الاجراءات المناسبة حيال أية شكوى ترد من المواطنين في أي مركز أو مدينة.

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