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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتلقي تقريرا عن الخدمات الطبية والعلاجية بالمستشفيات الحكومية

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع وكيل وزارة الصحة والسكان ، تقريراً بشأن جهود المستشفيات المركزية والنوعية في استقبال وإجراء العمليات الجراحية داخل الأقسام المختلفة ، خاصة بعد انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا، واستقبال المستشفيات الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي في مختلف التخصصات.

 وتبين من التقرير الذي عرضه وكيل الوزارة  الدكتور محمد يوسف ،أنه تم خلال أسبوع " إجراء 86 عملية جراحية ما بين عمليات كبرى ومتوسطة وصغرى، بواقع 18 عملية بمستشفى سمسطا  و20 عملية بمستشفى ناصر العام ، و19 عملية بمستشفى الواسطى المركزي، و15 عملية بمستشفى  ببا ، و14 عملية بمستشفى الفشن المركزي.

وفيما يتعلق بنشاط العيادات الخارجية والمترددين والأقسام والفحوصات الداخلية، بلغ عدد المترددين على المستشفى المركزي بسمسطا "خلال تلك الفترة" 4800 للعيادات الخارجية والتردد على الاستقبال 600حالة، و51 حالة دخول أطفال، 37 باطنة، و8 حالات نقل دم ، و6 عناية مركزة ، و18 حالة حضانة ، و18 جراحة ، 8حالات حميات.

وبلغ عدد جلسات الغسيل الكلوى في مستشفى ببا 339 جلسة ، و41 دخول أطفال ، 20 حضانة ، 42 كيس دم ، 155 عدد الأطفال المطعمين ضد الفيروس ، 42 حالات دخول قسم النساء، بينما استقبل مستشفى الفشن المركزي 2000 حالة، و5000 عيادة خارجية، و24 حالة ولادة طبيعي، و4 تفريغ نساء ، حالة عناية مركزة، 8 عمليات أنف وأذن ، 8 جراحة، 2 عظام ، 18 باطنة، 11 حضانة.

وفي مستشفى ناصر العام وصل عدد مرضى العيادات الخارجية والأقسام الداخلية  إلى 183حالة ، و322 عظام ، و368 أنف وأذن وحنجرة ، و222 نساء وولادة ، و399باطنة ، و1056 أطفال ، و700جلدية، و271 رمد، و28 صدر، و49 علاج طبيعي،و4 أمراض متوطنة، و167تنظيم أسرة ، و365 أسنان، و3 عناية مركزة عادية، و11 حضانة ، و100 غسيل كلوي ، في حين استقبل مستشفى الواسطى 1601 " استقبال " وبلغ عدد المترددين على العيادات الخارجية 1756  ، و190 دخول ، و186 خروج

من جانبه قدم وكيل الوزارة الشكر للأطقم الطبية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بصفة عامة على جهودهم في هذا المجال، مشيرا إلى أنه يتابع ميدانيا المستشفيات ، للاطمئنان على سير المنظومة والتعامل أولا بأول مع أية معوقات.

وأوضح أنه يتم المتابعة مع قيادات المنظومة، وهم الدكتور أحمد بغدادي وكيل المديرية ، والدكتور محمود حسين مدير إدارة الطب العلاجي، والدكتورة رحاب عبد الغني مدير المستشفيات، للعمل بأقصى جهد لتلبية متطلبات الخدمة الصحية وتوفير الخدمة المناسبة

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