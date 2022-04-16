ضبط 4199 كرتونة اندومي مجهولة المصدر خلال حملات تموينية في قنا.. صور

أسفرت حملات شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بـ قنا ، اليوم السبت ، عن ضبط ٤١٩٩ كرتونة اندومي مجهولة المصدر ومخالفة للقرار الوزاري رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٤ ، و تحرر عن ذلك محضر رقم ٥٤٧٣ جنح قسم قنا .



وضبطت الحملات ٥٠ كرتونة شاى مقلدة لعلامة تجارية معروفة و مخالفة المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ ، وتحرر محضر رقم ٧٨٣٩ جنح نجع حمادى.

وضبطت الحملات ٣٥ كرتونة مياه معدنية لعدم الاحتفاظ بالفواتير ومخالفة القانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ ، وتحرر عن ذلك محضر رقم ٨٣٣ إدارى فرشوط.

وقال المحاسب أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا ، إن المديرية مستمرة في حملاتها الصباحية والمسائية بصفة دوريه لضبط الأسواق، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين،و اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا.

و أضاف وكيل وزارة التموين بـ قنا ، ان الرقابة على المخابز والأسواق حررت ١٥ محضر عدم إعلان عن الأسعار ، و محضر خبز غير مطابق للمواصفات، و ٣ محاضر عدم الإعلان عن قائمة التشغيل.

كراتين اندومى مجهولة المصدر

كراتين اندومى مجهولة المصدر

كراتين اندومى مجهولة المصدر