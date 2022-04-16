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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 4199 كرتونة اندومي مجهولة المصدر خلال حملات تموينية في قنا.. صور

كراتين اندومى مجهولة
كراتين اندومى مجهولة المصدر

أسفرت حملات شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بـ قنا ، اليوم السبت ، عن ضبط ٤١٩٩ كرتونة اندومي مجهولة المصدر ومخالفة للقرار الوزاري رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٤ ، و تحرر عن ذلك محضر رقم ٥٤٧٣ جنح قسم قنا .


وضبطت الحملات ٥٠ كرتونة شاى مقلدة لعلامة تجارية معروفة و مخالفة المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ ، وتحرر محضر رقم ٧٨٣٩ جنح نجع حمادى.

 

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وضبطت الحملات ٣٥ كرتونة مياه معدنية لعدم الاحتفاظ بالفواتير ومخالفة القانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ ، وتحرر عن ذلك محضر رقم ٨٣٣ إدارى فرشوط.

 

وقال المحاسب أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا ، إن المديرية مستمرة في حملاتها الصباحية والمسائية بصفة دوريه لضبط الأسواق، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين،و اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا.

 

و أضاف وكيل وزارة التموين بـ قنا ، ان الرقابة على المخابز والأسواق حررت ١٥ محضر عدم إعلان عن الأسعار ، و محضر خبز غير مطابق للمواصفات، و ٣ محاضر عدم الإعلان عن قائمة التشغيل.

كراتين اندومى مجهولة المصدر 
كراتين اندومى مجهولة المصدر 
كراتين اندومى مجهولة المصدر 
كراتين اندومى مجهولة المصدر 
قنا اندومى حملات مكبرة التموين محافظة قنا مجهولة المصدر

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