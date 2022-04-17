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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شريف الدسوقي لـ أشرف زكي: لا أمتلك كارنيه نقابة اشتغل بيه

الفنان شريف الدسوقي
الفنان شريف الدسوقي

علق الفنان شريف الدسوقي، على الفنان شريف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قائلاً: "كان الله في عونه، لأنه بيتحمل حاجات كتير فوق طاقته".

وأضاف شريف الدسوقي خلال لقائه مع برنامج "سابع سما" الذي تقدمه الإعلامية "راغدة شلهوب"، والمُذاع على فضائية "النهار"، أنه هاجم أشرف زكي كثيراً في وقت من الأوقات، قائلاً: "الناس كلها كانت عارفة إني تبع النقابة شفاهياً .. لكن تحريري اما بتسأل بيتقالي هاتلي ما يثبت اني عضو عامل .. فاضطر أجيب جواب ثانوي عقبال ما يطلعلي الكارنيه".

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شريف الدسوقي معييش كارنيه أشتغل بيه

وتابع شريف الدسوقي: "معييش كارنيه أشتغل بيه .. ودلوقتي بقوا بيطلعولي جواب ثانوي مكتوب فيه كل أعمالي اللي بشتغلها".

شريف الدسوقى برنامج سابع سما اشرف زكي الإعلامية راغدة شلهوب نقيب المهن التمثيلية

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