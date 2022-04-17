شريف الدسوقي لـ أشرف زكي: لا أمتلك كارنيه نقابة اشتغل بيه

علق الفنان شريف الدسوقي، على الفنان شريف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قائلاً: "كان الله في عونه، لأنه بيتحمل حاجات كتير فوق طاقته".

وأضاف شريف الدسوقي خلال لقائه مع برنامج "سابع سما" الذي تقدمه الإعلامية "راغدة شلهوب"، والمُذاع على فضائية "النهار"، أنه هاجم أشرف زكي كثيراً في وقت من الأوقات، قائلاً: "الناس كلها كانت عارفة إني تبع النقابة شفاهياً .. لكن تحريري اما بتسأل بيتقالي هاتلي ما يثبت اني عضو عامل .. فاضطر أجيب جواب ثانوي عقبال ما يطلعلي الكارنيه".

شريف الدسوقي معييش كارنيه أشتغل بيه

وتابع شريف الدسوقي: "معييش كارنيه أشتغل بيه .. ودلوقتي بقوا بيطلعولي جواب ثانوي مكتوب فيه كل أعمالي اللي بشتغلها".