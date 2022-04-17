عبد الحفيظ: الأهلي يمتلك شخصية قوية.. وسنلعب على الفوز في المغرب

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الفريق يملك فرصة كبيرة للتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، عندما يخوض مباراة العودة أمام الرجاء المغربي في إياب الدور ربع النهائي من البطولة.

وأوضح مدير الكرة أن الأهلي أهدر العديد من الفرص في مباراة الذهاب التي فاز بها بهدفين مقابل هدف، خاصة أن التوفيق لم يكن حليفًا للاعبين في الفرص العديدة التي لاحت لعمرو السولية وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر ومحمد شريف ووليد سليمان، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني أغلق مباراة الذهاب وبدأ التركيز في المباراة المقبلة.

وأضاف: «المباريات الكبيرة تحسمها الشخصية القوية، وفي الأهلي نملك هذه الشخصية، ونعلم جيدًا أن مباراة العودة يوم الجمعة المقبل سوف تكون صعبة في حضور جمهور كبير متحفز لدعم فريقه، ولكننا سوف نستعد بشكل قوي ونلعب من أجل الفوز والتأهل».

الأهلي لن يتوقف كثيرًا عند الغيابات

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الأهلي لن يتوقف كثيرًا عند الغيابات التي يعاني منها نتيجة الإصابات المختلفة، وسوف يتم التحضير لمباراة العودة بشكل مناسب، مشددًا على قدرة الفريق على تحقيق الفوز وحسم بطاقة التأهل إلى نصف النهائي في ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.