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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زعيم كوريا الشمالية يشهد اختبار نظام جديد لتحسين كفاءة "الأسلحة النووية التكتيكية"

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية يشهد اختبار سلاح جديد

قالت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون شهد تجربة لإطلاق نوع جديد من الأسلحة التكتيكية الموجهة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية  أن كيم أعطى فريق البحث العسكري "تعليمات مهمة بشأن زيادة بناء القدرات الدفاعية والقوات القتالية النووية".

وأكدت أن كوريا الشمالية اختربت بنجاح نظام أسلحة جديدا، بإشراف الزعيم كيم جونج أون يهدف إلى تعزيز كفاءة أسلحتها النووية التكتيكي,

فيما قالت كوريا الجنوبية، إن جارتها الشمالية أطلقت مقذوفين باتجاه بحر اليابان.

وأوضح الجيش الكوري الجنوبي أن القذائف حلقت على مسافة 110 كيلومتر،  وبلغ ارتفاعها 25 كيلومترا وبسرعة 4 ماخ.

ويأتي أحدث اختبار صاروخي لبيونج يانج، بعد استئناف كوريا الشمالية اختبار صواريخها الباليستية العابرة للقارات لأول مرة منذ عام 2017.

وحذر خبراء في وقت سابق، من أن كوريا الشمالية ربما تجري اختبارا صاروخيا أو نوويا هذا الأسبوع عندما تحتفل بيونج يانج بذكرى مولد مؤسس الدولة كيم إل سونج.

وحضر كيم مسيرة ضخمة للمواطنين في الذكرى 110 لمولد جده والزعيم المؤسس للبلاد كيم إيل سونج، في غياب عرض عسكري يُجرى عادة في هذه المناسبة.

وتعد ذكرى مولد الرئيس الراحل كيم إيل سونج في 15 أبريل، الذي يعرف باسم "يوم الشمس" في كوريا الشمالية إحدى أهم المناسبات في التقويم السياسي للبلاد.

وكثفت كوريا الشمالية، في الأسابيع الأخيرة، تجاربها النووية، حيث أطلقت في مارس الماضي صاروخا باليستيا عابرا للقارات في المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة لليابان.

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