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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أبرز العطور العالمية.. مصر تمنع استيراد منتجات جاكوار وبينتلي| التفاصيل كاملة

شركة عطور جاكوار
شركة عطور جاكوار

أصدرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات قرارا بمنع استيراد العطور من أكبر شركات العطور في العالم، بسبب مخالفة لقرار عام 2016 الخاصة بتسجيل المصانع  المؤهلة للتوريد لمصر، في نص قرار 43 لسنة 2016.

وتضمن القرار والذى حصل " صدى البلد" على نسخة منه منع استيراد العطور وأدرجت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، اسم شركة عطور جاكوار العالمية الشهيرة JAGUAR FRAGRANCES LTD ذات المنشأ السويسري في رقم القرار الوزاري 540 عن العام الجاري، وشملت القائمة اسم شركة بينتلي العالمية للعطور BENTLEY FRAGRANCES SA، وهي شركة ذات منشأ سويسري بقرار وزاري 589، وأيضا شركة العطور السويسرية PARFUMS GRES SA التي حمل رقم إيقافها 540 وفق القرار الوزاري.

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وجاء قرار الإيقاف من سجلات التوريد لمصر بالمخالفة لقرار تسجيل المصانع الموردة 43 الصادر عام 2016، والملزم بضرورة إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وتتخذ الهيئة قرار الشطب بعد منح الشركات مهلة لتجديد شهادات الجودة المقدمة بملفاتهم وبعض الشروط الأخرى. 

مستند الشطب

كما وضعت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، اسم الفرع الإقليمي  لشركة يونيليفر العالمية  بمصر وهي شركة تعمل في مجال الصناعات المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل، والمنتجة لشاي ليبتون وكريم دوف ومعجون أسنان كلوس آب ومعجون أسنان سيجنال وأسبري آكس وبرسيل ولايف بوي وفاسلين وريكسونا وأومو وصابون لوكس ضمن  قائمة الشركات الموقوف وارداتها للسوق المصرية لمخالفاتها قرار رقم 43 لسنة 2016 الخاص بتسجيل العلامات التجارية الموردة لمصر.

وبحسب قائمة الشركات التي حصلت عليها “صدي البلد”  الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أنه من ضمن الشركات هي ادانيا للأغذية المحدودة وشركة موباكو للصناعة والتجارة وشركة المراعي السعودية الشهيرة التي تنتج العصير والزبادي وشركة الكرامة المحدودة للمعجنات والشركة المتطورة لصناعة الأثاث الأردنية، وشركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية ذات المنشأ السعودي وشركة العربية للغزل والنسيج والبطاطين السعودية وتايجر باك للتجارة والصناعة.

يونيليفر بي إل سي Unilever تأسست في سبتمبر 1929 وهي شركة بريطانية متعددة الجنسيات للسلع الاستهلاكية مقرها في لندن.

وتشمل منتجات يونيليفر الطعام والحلوى ومشروبات الطاقة وأساجيع الأطفال والمشروبات الغازية والجبن والآيس كريم والشاي ووكلاء التنظيف والقهوة وأغذية الحيوانات الأليفة والمياه المعبأة في زجاجات ومعجون الأسنان والعلكة والبيتزا المجمدة واختبارات الحمل والعصير ومنتجات التجميل والرعاية الشخصية وحبوب الإفطار ومنتجات الرعاية الصحية للمستهلكين. 

يونيليفر هي أكبر منتج للصابون في العالم وهي واحدة من أقدم الشركات متعددة الجنسيات ومنتجاتها متوفرة في حوالي 190 دولة.

وكانت قد أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أواخر شهر مارس الماضي، قرارًا وزاريا معني بتعديل بعض أحكام وبنود القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر.

وتتضمن التعديلات  إلغاء الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار والتي نصت على أن “يصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية وله الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقرره.

الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات منع استيراد تسجيل المصانع عطور جاكوار JAGUAR JAGUAR FRAGRANCES LTD BENTLEY FRAGRANCES SA سجلات التوريد لمصر

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