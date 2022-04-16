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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدولار يتراجع بقيمة قرشين في ختام تعاملات اليوم

سعر الدولار
سعر الدولار

انخفض سعر الدولار بمقدار قرشين في ختام تعاملات اليوم "السبت"، مقارنة بما كان عليه سعر الصرف الأجنبي يوم الاثنين الماضي، وذلك على مستوى البنوك العاملة بمصر.

وبحسب ما اعلنه البنك المركزي المصري فقد سجل متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه 18.34 جنيها للشراء و 18.43 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 16-4-2022 بيع وشراء بالبنوك

سعر الدولار اليوم الجمعة 15 - 4 - 2022


وسجل أدني سعر لـ الدولار أمام الجنيه 18.33 جنيها للشراء و 18.43 جنيها في بنوك " فيصل الإسلامي، أبوظبي الأول، الإمارات دبي الوطني، المصرف المتحد، قناة السويس، ميد بنك".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.34 جنيها للشراء و 18.44 جنيها للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB،الأهلي المتحد، الإسكندرية، HSBC، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري، العقاري المصري العري، كريدي أجريكول، العربي الإفريقي الدولي، بلوم، الكويت الوطني، المشرق".

وبلغ سعر الدولار نحو 18.35 جنيها للشراء و 18.42 جنيها للبيع في بنكي مصر والأهلي.
ووصل سعر الدولار في بنك البركة 18.3 جنيها للشراء و 18.46 جنيها للبيع .

أعلي سعر لـ الدولار

سجل أعلى سعر لـ الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ووصل لـ 18.38 جنيها للشراء و 18.46 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنوك اليوم مال واعمال اخبار مصر البنك المركزي Finance Real Estate

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