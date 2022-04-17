عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كيفية تعامل النبي مع زوجاته.. مواقف من حياة الرسول

المرأة في الإسلام
المرأة في الإسلام

كيفية تعامل النبي مع زوجاته ، أمر الشرع الشريف الزوج والزوجة بإحسان عِشْرة كل منهما إلى الآخر، وقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم معيار الخيرية في الأزواج قائمًا على حُسْن معاملتهم لزوجاتهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «خيرُكُم خيرُكُم لأهْلِهِ، وأنا خيرُكُم لأهْلِي» (رواه الترمذي).

مفتي الجمهورية: الدين معيار أساسي في اختيار الزوجة الصالحة

دعاء الزوجة لزوجها يوم الجمعة.. أفضل الكلمات لتفريج الهم والكرب


كيفية تعامل النبي مع زوجاته

 

نستعرض في هذه السطور، مواقف للرسول مع زوجاته وكيف كان يتعامل النبي مع زوجاته أمهات المؤمنين.


السنة في التعامل مع الزوجة

 

الثقة بها وعدم تخوينها ، فقد أن رسول الله "نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم".


حسن الملاطفة والشرب من موضع الفم

 

فقد ورد عن عائشة رضى الله عنها قالت "كنت أشرب وأنا حائض وأناوله النبي -صلى الله عليه وسلم- فيضع فاه على موضع في فيشرب، وأتعرق العرق وأنا حائض وأناوله النبي فيضع فاه على موضع في" معنى أتعرق العرق" هو العظم الذي عليه بقية من لحم يأخذ بالأسنان، ومعنى "فاه" أي فمه.


الاغتسال معها في إناء واحد

 

ورد عن عائشة رضى الله عنها قالت "كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد يبادرني وأبادره حتى يقول (دعي لي الماء) وأنا أقول (دع لي)".

إكرام أهلها وصديقاتها


فعن عائشة رضى الله عنها أنها قالت "ما غرت على أحد من أزواج النبي ما غرت على خديجة وإن كان ليذبح شاة فيتتبع بها صدائق خديجة فيديها لهن".


الاهتمام بها في أزمتها ورقيتها في مرضها

 

فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت "كان رسول الله إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات".


الاتكاء في حجرها

 

فقد ورد عن عائشة رضى الله عنها "كان رسول الله يضع رأسه في حجري فيقرأ وأنا حائض".


اصطحابها في السفر

 

فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها قال "كان رسول الله إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه".


مواساة الزوجة ومسح دموعها

 

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال "كانت صفية مع رسول الله في  سفر وكان ذلك يومها فأبطأت في المسير فاستقبلها رسول الله وهي تبكي وتقول : حملتني على بعير بطئ فجعل رسول الله يمسح بيديه عينيها ويسكتها".


شكرها على جهدها

 

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "من لا يشكر الناس لا يشكر الله".


إظهار الاهتمام بها في وقت الحيض

 

عن أنس رضي الله عنه قال  "كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوهن ولم يشاربوهن ولم يجامعوهن في البيوت ، فسألوا نبي الله عن ذلك، فأنزل الله عزوجل قوله تعالى "وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ" فأمرهم رسول الله أن يؤاكلوهن ويشاربوهن ويجامعوهن في البيوت، وأن يصنعوا بهن كل شئ ما خلا الجماع".


إظهار التمسك بها


فعن عائشة رضي الله عنها ، وهي تحكي للنبي -صلى الله عليه وسلم- قصة أم زرع وزوجها الذي كان يحسن إليها ثم فارقها ، قال النبي "يا عائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع، إلا أنا أبا زرع طلق وأنا لا أطلق".


التزين والتجمل وتنظيف الفم من أجلها

 

فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي "كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك" وعن ابن عباس قال "إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة، لأن الله تعالى قال  (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ).


غض الطرف عن بعض نقائصها

 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله "لا يفرك -يبغض- مؤمن مؤمنة ، إن كره منها خلقا رضي منها آخر".


مناداتها بأفضل الأسماء


فعن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله يوما "يا عائش ، هذا جبريل يقرئك السلام، فقلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته".


ملاطفة الزوجة بالطعام

 

فعن سعد بن أبي وقاصا ، أن رسول الله قال "إنك لن تنفق نفقة تبغي بها وجه الله إلا أجرت عليها ، حتى تجعل في فم امرأتك".


إعانة الزوجة على طاعة الله

 

فقد قال رسول الله "رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فصلت ، فإن أبت نضح في وجهها الماء".


معاونة الزوجة في شئون البيت

 

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سئلت ما كان رسول الله يعمل في بيته؟ قالت "كان بشرا من البشر يفلي -يخيط- ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه".


تقبيل الزوجة عند الخروج من البيت

 

فعن عروة عن عائشة رضي الله عنه: "أن النبي قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، قال : قلت: من هي إلا أنت ؟ فضحكت".


تسلية الزوجة والترويح عنها

 

فعن عائشة رضي الله عنها قالت "والله لقد رأيت رسول الله يقوم على باب حجرتي ، والحبشة يلعبون بحرابهم، في مسجد رسول الله ، يسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم، ثم يقوم من أجلي ، حتى أكون أنا التي أنصرف، فاقدروا قدر الجارية الحديثة النس، حريصة على اللهو".


ملاعبة الزوجة وممازحتها

 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: أنها كانت مع النبي في سفر وهي جارية فقال لأصحابه "تقدموا" فتقدموا ثم قال لها: تعالي أسابقك؟ فسبقته ، فلبثنا حتى إذا رهقني اللحم سابقني- فسبقني، فقال : هذه بتلك".


عدم العيب في طعامها

 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : ما عاب النبي -صلى الله عليه وسلم- طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه".


التبسم في وجه الزوجة


فعن أبي ذر رضي الله عنه قال  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "تبسمك في وجه أخيك صدقة".

 

كيفية تعامل النبي مع زوجاته السنة في التعامل مع الزوجة حسن الملاطفة الشرب من موضع الفم إكرام أهلها وصديقاتها ملاطفة الزوجة بالطعام إعانة الزوجة على طاعة الله معاونة الزوجة في شئون البيت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تمنع استيراد منتجات المراعي وليبتون وبرسيل.. مستندات

تم ضبطه في نهار رمضان.. القصة الكاملة للقبض على مقدم برنامج "كريزي تاكسي"

أبرز العطور العالمية.. مصر تمنع استيراد منتجات جاكوار وبينتلي| التفاصيل كاملة

بداية من مايو.. زيادة أسعار المياه الغازية بيبسي وكوكاكولا وبريل شعير.. تعرف عليها

هل يشترط قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية ؟.. الإفتاء تحسم الجدل

حريق بجوار فيلا عادل إمام.. ضبط مالك المخزن وفحص التراخيص

تعليق نارى من شوبير على فرص الأهلى فى الصعود أمام الرجاء.. شاهد

أشرف زكي: أحمد عز جاب لي شنطة فلوس لما كانت ظروفي صعبة| فيديو

ترشيحاتنا

الأرصاد تحذر : منخفض خماسيني وارتفاع في درجات الحرارة

اقتصاد الإمارات|"جمارك أبوظبي": 15 شركة تنضم لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في 2022

هل يشترط قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية ؟.. الإفتاء تحسم الجدل

الرئاسة الفلسطينية: الحل الوحيد للصراع مع إسرائيل قيام دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس

ميدو : موسيماني متوتر وتصريحاته هتعمل مشاكل في أوضة لبس الأهلي

كيفية تعامل النبي مع زوجاته.. مواقف من حياة الرسول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل القبض على فريق برنامج كريزي تاكسي أثناء فبركة حلقة جديدة

القصة الكاملة لطبيبة "فيس بوك" المزيفة.. لماذا استخدم نصاب اسم مكة محمد للتغرير بالشباب؟

أروى جودة في حوار لـ "صدى البلد": شخصيتي في بابلو لا تشبهني.. وأتمنى تجسيد دور شعبي.. وانتظروني بعد رمضان في "حرب نفسية" و"بنات رزق"

ظهور نادر لـ أصيل ابنة صفاء أبو السعود مرتدية الحجاب.. صور

فيديو

إجراءات انتقامية.. حظر دخول جونسون إلى روسيا لهذا السبب

أسلوبه في التفسير علامة بارزة .. أجمل حكايات الشعراوي عن استجابة الدعاء له

تامر حسني الأقرب لشخصيتي وسعاد حسني ملهاش حظ.. حسن يوسف يكشف العديد من الأسرار 

ألقوا عليه أكياس مياه.. وفاة شاب بسبب مزاح أطفال في الإسماعيليلة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

رشا شكر

الكبير أوي .. أحمد مكي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «21» 

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ