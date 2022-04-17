بسحله وركوبه.. رواد شاطئ يعذبون دولفين حتى الموت في أمريكا|شاهد

لقى دولفين مريض حتفه في حادثة مروعة على أحد شواطئ ولاية تكساس الأمريكية، بعد أن حاول رواد الشواطئ امتطاءه والسباحة معه.

وكتبت منظمة Texas Marine Mammal Stranding Network عبر فيسبوك في وقت سابق من هذا الأسبوع: "تقطعت السبل بالدولفين المريض المرهق على شاطئ كوينتانا مساء الأحد الماضي بعدما من إلى البحر حيث حاول رواد الشواطئ ركوب الحيوان المريض والسباحة معه'' .

وتابعت المنظمة غير الربحية: "لقد تعرض الدولفين لمزيد من المضايقات من قبل حشد من الناس على الشاطئ حيث مات

لاحقًا قبل أن يصل رجال الإنقاذ إلى مكان الحادث".

شاركت المنظمة صورة لحشد يحيط بأنثى الدلفين في المياه الضحلة مع زعنفة بارزة في الهواء، وواحدة أخرى ترقد مع أشخاص يقفون حولها.

وكتبت المنظمة غير الربحية أن "هذا النوع من المضايقات يسبب ضغوطًا لا داعي لها على الدلافين البرية، وهو أمر خطير للأشخاص الذين يتفاعلون معها وغير قانوني. يمكن تغريم المخالفين، وفي حالة إدانتهم، يُحكم عليهم بالسجن".

وقالت الشبكة بأن أحد رواد الشاطئ أبلغ في النهاية عن الدلفين العالق، حيث وصلت حديقة مقاطعة كوينتانا بيتش إلى مكان الحادث "بسرعة".