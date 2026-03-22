عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب والسهل الساحلي الشمالي ومستوطنات الضفة الغربية.



وأوضحت القناة أن هناك “سقوط شظايا صاروخ إيراني عنقودي في منطقة حولون جنوبي تل أبيب”.



وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد، إن الوقت حان لرؤية قادة الدول الأخرى ينضمون إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن بعضهم بدأ بالفعل بالتحرك في هذا الاتجاه.

وقال نتنياهو من موقع سقوط الصاروخ الإيراني في منطقة عراد جنوب إسرائيل، حيث وصلها بعد ظهر اليوم برفقة وزير المالي بتسلئيل سموتريتش، "حدثت هنا معجزة، فقد سقط الصاروخ بعد 10 دقائق من الإنذار المسبق — لكن للأسف لم يحتمِ الجميع.

من كان في المكان المحصن لم يصب، ولا حتى بخدش. نحن هنا في معركة على وجودنا، ولا يجب أن نكون غير مبالين بالوضع — كل فرد يجب أن يتوجه إلى المكان المحصن".





وأضاف نتنياهو: "لقد حان الوقت لنرى قادة الدول الأخرى ينضمون — بعضهم بدأ بالفعل بالتحرك في هذا الاتجاه".