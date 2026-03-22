بلاش نخفف الملابس.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم منخفضة، حيث تصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 21 درجة مئوية، محذرة المواطنين من تخفيف الملابس، مشيرة إلى أن الملابس الشتوية ستظل مناسبة رغم دخول فصل الربيع.

وقالت إن الأسبوع الحالي سيستمر فيه انخفاض درجات الحرارة، وأن يوم الثلاثاء المقبل ستشهد البلاد تقلبات جوية شديدة تشمل الأمطار ونشاط الرياح مع أتربة ورمال، على أن تكون الذروة يوم الأربعاء وتستمر حتى الخميس المقبل.

وأشارت إلى أن مصر شهدت خلال الأيام الأربعة الماضية تقلبات جوية وعواصف مصحوبة برياح قوية وهطول أمطار في معظم المحافظات.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح على قناة إكسترا نيوز، أن الطقس اليوم يشهد تحسناً نسبياً مقارنة بالأيام الماضية، مع أمطار متفرقة وخفيفة. وأضافت أن بعض المحافظات تعرضت لأمطار رعدية، وأنه من المحتمل تشكل سيول في سيناء نتيجة الأمطار.