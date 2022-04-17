ارفع صوتك.. العالم يحتفل بيوم التوعية العالمي للصوت 2022

يحتفل الناس باليوم العالمي للصوت 2022، تحت شعار "ارفع صوتك"، والذي يتم الاحتفال به كل عام تقديرًا لأهمية الصوت البشري في الحياة اليومية لجميع الناس، حيث يعد الصوت جانبًا مهمًا للتواصل الفعال والصحي.

يهدف اليوم العالمي للصوت إلى نشر الوعي بشأن الأمراض الصوتية التي يمكن أن تصيب الحنجرة والأحبال الصوتية، إذا لم يرع الإنسان تلك النعمة التي أنعم الله عليه بها.

شعار اليوم العالمي للصوت 2022

ينطلق اليوم العالمي للصوت تحت شعار "ارفع صوتك"، حيث يدعو الموضوع إلى استعادة حضورنا الصوتي بصوت جيد يمثلنا ويحسن التواصل.

فيما يلي بعض من أهم الاقتباسات عن اليوم العالمي للصوت والتي قد ترغب في مشاركتها:

- الصوت البشري هو أفضل آلة على الإطلاق.

- لا يتطلب الأمر سوى صوت واحد، في المكان الصحيح، لبدء الانهيار الجليدي (ديانا هاردي).

- غالبًا ما نرفض قبول فكرة لمجرد أن نبرة الصوت التي تم التعبير عنها غير متعاطفة معنا (فريدريك نيتشه).

- إذا سمعت صوتًا بداخلك يقول "لا يمكنك الرسم"، فحينئذٍ ارسم بكل الوسائل، وسيتم إسكات هذا الصوت (فنسنت فان جوخ).

- صوت واحد عالٍ يمكن سماعه في جميع أنحاء العالم خلال هذا اليوم وهذا العصر (أونج سان سو كي).

- لا تدع ضجيج آراء الآخرين يطغى على صوتك الداخلي (ستيف جوبز).

الرسالة وراء الكلمات هي صوت القلب (الرومي).

- الكلمات تعني أكثر مما هو مكتوب على الورق، يتطلب الأمر صوتًا بشريًا لمنحهم معنى أعمق (مايا أنجيلو)

- سأحفظ صوتي هذا العام إلى حد كبير فيما يتعلق بالقضايا التي لدي بعض العمق فيها (بيل جيتس)

- صت الإنسان هو لسان الروح (هنري وادزورث لونجفيلو).