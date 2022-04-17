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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاني حتحوت يوجه رسالة لـ شريف إكرامي: بحبك يا صديقي

صدى البلد

وجه الإعلامي هاني حتحوت  رسالة لـ شريف إكرامى ، حارس مرمى نادى بيراميدز ، ونشر صورة تجمعه به عبر حسابه بموقع انستجرام . 

وعلق هانى هتحوت “ بحبك يا صديقي ”. 

 

و أكد مجدي عبد الغني نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الأهلي فرط في فوز كبير أمام الرجاء المغربي في مباراة الذهاب ضمن منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف عبد الغني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي أخطأ في منح عمرو السولية فرصة تسديد ركلة الجزاء الثانية للأهلي والتي أهدرها اللاعب، وهو قرار يتحمله الجهاز الفني للفريق.

وتابع عبد الغني، نتيجة مباراة الأهلي والرجاء «مقلقه» لجماهير الأهلي، مؤكداً أن الفريق الأحمر أهدر فرصة حقيقية بفوز كبير، وتكون نتيجة تاريخية بعدما أهدر 4 أهداف حقيقية.

وأشار مجدي عبد الغني إلى أن الأهلي قادر على تسجيل أهداف في مباراة الإياب التي تقام يوم الجمعة المقبلة في المغرب نظراً لضعف مدافعي الرجاء.

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