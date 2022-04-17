جامعة حلوان: نعمل على توفير الإمكانيات اللازمة لتطوير جودة الأبحاث العلمية

أكد الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تحرص على دعم البحث العلمي، وتشجيع الباحثين على الإبداع والابتكار فى البحوث العلمية، مشيراً إلى أن ذلك يتم من خلال توفير الإمكانيات اللازمة لتطوير جودة الأبحاث العلمية المنشورة دوليا كمًا وكيفًا، والتركيز على مجالات بحثية جديدة.

وأضاف الدكتور مهدى أن الجامعة تقوم بتنظيم عدد من ورش العمل المختلفة بما يسهم في دعم منظومة البحث العلمي، والمساهمة في تحفيز وتمكين مقومات التميز في البحث العلمي والابتكار والإبداع لتطوير وتوسيع نطاق البحوث العلمية والارتقاء بمستوى البحث العلمي ومخرجاته وتوجيهه لدعم التنمية القومية.

ولفت القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، إلى أن البحوث العلمية المميزة والمنشورة دوليا تسهم فى الارتقاء بتصنيف الجامعة، لذلك تحرص الجامعة على رفع الوعي بالبحث العلمي نحو أهمية وصول المخرجات البحثية إلى المستوى التطبيقي في مجالات المشروعات الممولة بما يخدم الخطة البحثية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

جدير بالذكر انه قد نظم مكتب العلاقات الدولية الملتقى البحثى الدولى الأول فى مجال العلوم الإنسانية المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع جامعة كازان الفيدرالية الروسية. والذى استهدف إتاحة فرص التواصل وتبادل الأفكار البحثية لتطوير بحوث دولية مشتركة بين الجامعتين بما يعزز أوجه التعاون البحثى الدولى.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى رئيس جامعة حلوان، الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وخلال الكلمة الافتتاحية لجامعة حلوان أكدت الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث علي أهمية هذا اللقاء ودوره فى تطوير منظومة البحث العلمى من خلال تفعيل التواصل بين كافة الباحثين على المستوى الدولى، مؤكده أن تلك الفاعلية تمثل الخطوة الأولى فى سلسلة من اللقاءات المعنية بالمجالات التخصصية المختلفة، وتتطلع جامعة حلوان إلى استمرار التعاون البحثى الدولى بين الجامعتين فى إطار تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بينهما والتى تعزز التعاون فى شتى المجالات الدولية.