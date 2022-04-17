عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان: نعمل على توفير الإمكانيات اللازمة لتطوير جودة الأبحاث العلمية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أكد الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، أن  الجامعة تحرص على دعم البحث العلمي، وتشجيع الباحثين على الإبداع والابتكار فى  البحوث العلمية، مشيراً إلى أن ذلك يتم من خلال توفير الإمكانيات اللازمة لتطوير جودة الأبحاث العلمية المنشورة دوليا كمًا وكيفًا، والتركيز على مجالات بحثية جديدة.

وأضاف الدكتور مهدى أن الجامعة تقوم بتنظيم عدد من ورش العمل المختلفة بما يسهم في دعم منظومة البحث العلمي، والمساهمة في تحفيز وتمكين مقومات التميز في البحث العلمي والابتكار والإبداع لتطوير وتوسيع نطاق البحوث العلمية والارتقاء بمستوى البحث العلمي ومخرجاته وتوجيهه لدعم التنمية القومية.

جامعة حلوان: التطوير الوظيفي إحدى دوراتنا التدريبية لتأهيل الخريجين لسوق العمل

ولفت القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، إلى أن البحوث العلمية المميزة والمنشورة دوليا تسهم فى الارتقاء بتصنيف الجامعة، لذلك تحرص الجامعة على رفع الوعي بالبحث العلمي نحو أهمية وصول المخرجات البحثية إلى المستوى التطبيقي في مجالات المشروعات الممولة بما يخدم الخطة البحثية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

جدير بالذكر انه قد نظم مكتب العلاقات الدولية الملتقى البحثى الدولى الأول فى مجال العلوم الإنسانية المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع جامعة كازان الفيدرالية الروسية. والذى استهدف إتاحة فرص التواصل وتبادل الأفكار البحثية لتطوير بحوث دولية مشتركة بين الجامعتين بما يعزز أوجه التعاون البحثى الدولى.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى رئيس جامعة حلوان، الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وخلال الكلمة الافتتاحية لجامعة حلوان أكدت الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث علي أهمية هذا اللقاء ودوره فى تطوير منظومة البحث العلمى من خلال تفعيل التواصل بين كافة الباحثين على المستوى الدولى، مؤكده أن تلك الفاعلية تمثل الخطوة الأولى فى سلسلة من اللقاءات المعنية بالمجالات التخصصية المختلفة، وتتطلع جامعة حلوان إلى استمرار التعاون البحثى الدولى بين الجامعتين فى إطار تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بينهما والتى تعزز التعاون فى شتى المجالات الدولية. 

جامعة حلوان قطاع الدراسات العليا والبحث العلمي البحث العلمي دعم البحث العلمي اخبار التعليم Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تمنع استيراد منتجات المراعي وليبتون وبرسيل.. مستندات

تم ضبطه في نهار رمضان.. القصة الكاملة للقبض على مقدم برنامج "كريزي تاكسي"

بداية من مايو.. زيادة أسعار المياه الغازية بيبسي وكوكاكولا وبريل شعير.. تعرف عليها

أشرف زكي: أحمد عز جاب لي شنطة فلوس لما كانت ظروفي صعبة| فيديو

أبرز العطور العالمية.. مصر تمنع استيراد منتجات جاكوار وبينتلي| التفاصيل كاملة

سعر الذهب اليوم الأحد 17-4-2022

حريق بجوار فيلا عادل إمام.. ضبط مالك المخزن وفحص التراخيص

تعليق نارى من شوبير على فرص الأهلى فى الصعود أمام الرجاء.. شاهد

ترشيحاتنا

مجاملات.. ميدو يحذر بيراميدز: رئيس مازيمبي جدع مع الحكام

مع انتهاء المهلة.. توقعات بسقوط مدينة ماريوبول الأوكرانية بالكامل في يد روسيا

قناة السويس تتحول لـ خضراء.. إنفوجراف

مواقيت الصلاة اليوم السادس عشر من رمضان 1443هـ .. ودعاء الإفطار مستجاب

زيادة أسعار أوبل كروس لاند فى السوق المصرى

قبل انطلاقها غدًا.. ننشر جدول الامتحانات التدريبية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد لحظة إنقاذ امرأة من الموت بأعجوبة أثناء قفزها من النافذة|فيديو

ارفع صوتك.. العالم يحتفل بيوم التوعية العالمي للصوت 2022

كارثة بيئية تهدد البحر المتوسط بعد غرق ألف طن من النفط.. صور

لن تصدق.. رجل يحول حافلة متهالكة إلى منزل فخم|صور

فيديو

بتهمة الخطف.. تفاصيل القبض على طاقم عمل برنامج كريزي تاكسي

فيديوجراف.. بعد شائعة وفاة والدتها .. ابنة صفاء ابو السعود تظهر بالحجاب

كنت مُعرض للموت في أي لحظة.. تصريحات مثيرة لـ أشرف زكي

إجراءات انتقامية.. حظر دخول جونسون إلى روسيا لهذا السبب

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

رشا شكر

الكبير أوي .. أحمد مكي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «21» 

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ