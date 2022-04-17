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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة المنصورة تحقق تقدما ملحوظا فى تصنيف «سيماجو» الإسباني للجامعات لعام 2022

بيان التصنيف
بيان التصنيف

حققت جامعة المنصورة إنجازًا جديدًا على المستوى الدولى، بإحرازها تقدما ملحوظا فى تصنيف "سيماجو" الإسباني للجامعات لعام ٢٠٢٢ “Scimago institutions ranking”.

وتقدمت جامعة المنصورة ٤٢ مركزا لتصبح في المرتبة ٦٠٦ على المستوى الدولي، مقارنة بالمرتبة ٦٤٨ لعام ٢٠٢١.

ويستخدم تصنيف "سيماجو"  ثلاثة عوامل هي: البحث العلمي، والاستشهادات والتعاون العلمي، وموقع المؤسسة على الإنترنت، ولكل عامل من العوامل الثلاثة مؤشرات ووزن نسبي من إجمالي التقييم. 

كما يتضمن تصنيف "SCimago"، قياسات فرعية تتعلق بعدد الأبحاث الموجودة علي قاعدة بيانات " سكوبس"، وعدد مخرجات المؤسسة بالتعاون مع مؤسسات أجنبية، وكذلك معدل الاستشهادات، وعدد الأبحاث المنشورة دولياً مقارنة بعدد الباحثين، وبراءات الاختراع.

جامعة المنصورة قاعدة بيانات الابحاث المنصورة سيماجو الأسبانى

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