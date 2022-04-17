دنيا عبد العزيز تقيم حفل إفطار لأبطال مسرحية زقاق المدق

أقامت الفنانة دنيا عبد العزيز حفل افطار لأبطال مسرحية “زقاق المدق” والتى من المقرر أن تعرض مجددا فى عيد الفطر.

من المعروف أن زقاق المدق سجل أعلى إيرادات للعرض مسرحى في تاريخ مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية فى الصيف الماضي فى الموسم الأول، ثم النجاح في الموسم الثانى فى القاهرة مستمرة على مسرح البالون بالعجوزة وفى انتظار الموسم الثالث على عيد الفطر.

«زقاق المدق»، لنخبة كبيرة من نجوم المسرح المصرى : دنيا عبد العزيز، ومجدي فكري، وبهاء ثروت، وبثينة رشوان، وشمس، وسيد جبر، وأحمد صادق، وعبد الله سعد، وحسان العربي، وكريم الحسيني هانى عبد الهادى، ومراد فكري، وأحمد شومان، ومروة نصير، وعصام مصطفى هاشم، وسيد عبد الرحمن، وإبراهيم الغنام، محمد النوبى واحمد مصطفى ومحمد زنيهم ونجم العرض عمار صلاح الدين والمستشار الاعلامى خالد حمدلله ومن إنتاج الفرقة الاستعراضية بقيادة الفنان صلاح لبيب بقطاع الفنون الشعبية الاستعراضية بقيادة الفنان الدكتور عادل عبده ومدير مالى امل حبيب الحان أحمد محيى توزيع الموسيقارتوزيع ديفيد جميعي، ديكور محمد الغرباوي مساعد اخراج محمود كامل احمد الصواف احمد يونس ابراهيم. ايهاب علوان المخرج المنفذ وليد صلاح، مشرف على هيئه الاخراج الفنان وليد طه.

والعرض المسرحى “زقاق المدق” رؤية درامية وأشعار الكاتب محمد الصواف اخراج واستعراضات المخرج عادل عبده.

زقاق المدق رواية من أهم روايات نجيب محفوظ نشرت عام 1947 وتتخذ الرواية اسمها من أحد الأزقّة المتفرّعة من حارة الصنادقية بمنطقة الحسين بحي الأزهر الشريف بالقاهرة، وتدور أحداث الرواية في هذا الزقاق الصغير في أربعينيات القرن الماضى، وحولت هذه الرواية إلى فيلم سينمائي حمل نفس اسم الرواية، قامت ببطولته الفنانة شادية.

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