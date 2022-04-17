عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دنيا عبد العزيز تقيم حفل إفطار لأبطال مسرحية زقاق المدق

دنيا عبد العزيز
دنيا عبد العزيز

أقامت الفنانة دنيا عبد العزيز حفل افطار لأبطال مسرحية “زقاق المدق” والتى من المقرر أن تعرض مجددا فى عيد الفطر. 

من المعروف أن  زقاق المدق سجل أعلى إيرادات للعرض مسرحى في تاريخ مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية فى الصيف الماضي فى الموسم الأول، ثم النجاح في الموسم الثانى فى القاهرة مستمرة على مسرح البالون بالعجوزة وفى انتظار الموسم الثالث على عيد الفطر.

«زقاق المدق»، لنخبة كبيرة من  نجوم  المسرح المصرى  : دنيا عبد العزيز، ومجدي فكري، وبهاء ثروت، وبثينة رشوان، وشمس، وسيد جبر، وأحمد صادق، وعبد الله سعد، وحسان العربي، وكريم الحسيني هانى عبد الهادى، ومراد فكري، وأحمد شومان، ومروة نصير، وعصام مصطفى هاشم، وسيد عبد الرحمن، وإبراهيم الغنام، محمد النوبى واحمد مصطفى ومحمد زنيهم  ونجم العرض عمار صلاح الدين والمستشار الاعلامى خالد حمدلله ومن إنتاج الفرقة الاستعراضية بقيادة الفنان صلاح لبيب بقطاع الفنون الشعبية الاستعراضية بقيادة الفنان الدكتور عادل عبده ومدير مالى امل حبيب الحان أحمد محيى توزيع الموسيقارتوزيع ديفيد جميعي، ديكور محمد الغرباوي مساعد اخراج محمود كامل احمد الصواف احمد يونس ابراهيم. ايهاب علوان المخرج المنفذ وليد صلاح، مشرف على هيئه الاخراج الفنان وليد طه.

دنيا عبد العزيز عن والدتها: ليست كأي امرأة وحب يصعب وصفه

تكريم أبطال مسرحية زقاق المدق فى حدائق الأهرام

والعرض المسرحى “زقاق المدق” رؤية درامية وأشعار الكاتب محمد الصواف اخراج واستعراضات المخرج عادل عبده.

زقاق المدق رواية من أهم روايات نجيب محفوظ نشرت عام 1947 وتتخذ الرواية اسمها من أحد الأزقّة المتفرّعة من حارة الصنادقية بمنطقة الحسين بحي الأزهر الشريف بالقاهرة، وتدور أحداث الرواية في هذا الزقاق الصغير في أربعينيات القرن الماضى، وحولت هذه الرواية إلى فيلم سينمائي حمل نفس اسم الرواية، قامت ببطولته الفنانة  شادية. 

44hh5yh5yhy5hyhy
44hh5yh5yhy5hyhy
5555555
5555555
6666777777
6666777777
999000888
999000888
333444555
333444555
الفنانة دنيا عبد العزيز دنيا عبد العزيز مسرحية زقاق المدق اخبار دنيا عبد العزيز Arts Entertainment

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تمنع استيراد منتجات المراعي وليبتون وبرسيل.. مستندات

تم ضبطه في نهار رمضان.. القصة الكاملة للقبض على مقدم برنامج "كريزي تاكسي"

بداية من مايو.. زيادة أسعار المياه الغازية بيبسي وكوكاكولا وبريل شعير.. تعرف عليها

أشرف زكي: أحمد عز جاب لي شنطة فلوس لما كانت ظروفي صعبة| فيديو

القوات الروسية تعلن تحرير رهائن محتجزين داخل مسجد في مدينة ماريوبول

أبرز العطور العالمية.. مصر تمنع استيراد منتجات جاكوار وبينتلي| التفاصيل كاملة

يوتيوب يحذف إعلان الكينج والشاب خالد بسبب محمد رحيم

سعر الذهب اليوم الأحد 17-4-2022

موضوعات متعلقة

يوتيوب يحذف إعلان الكينج والشاب خالد بسبب محمد رحيم

ناقد فني : شيماء سيف ليست كوميديانة مبهجة بل ممثلة موهوبة

بيت الشدة الحلقة 16.. ابن وفاء عامر يصاب بصرع

اقتراب انتهاء تصوير "سوتس بالعربي"

مسلسل وجوه الحلقة الأولى.. حنان مطاوع تتعرض لحادث سير

شغل في العالي الحلقة 15.. القبض على ابنة فيفي عبده

ياسر جلال بدأ مشواره بسن صغير.. وانطلق من النوم في العسل

ضوء المسرح الأول| الضيف أحمد اكتشفه فؤاد المهندس.. حقيقة قرابته بنجم مسرح مصر.. ووضع في نعش قبل وفاته بساعات

ترشيحاتنا

بيانات تقويم الأداء.. تعرف على شروط ترقية الموظفين فى قانون الخدمة المدنية

رغم الظروف الراهنة.. رقم قياسي جديد للصادرات الزراعية خلال 2022 |تفاصيل

مصر تمنع الاستيراد من كبرى الشركات العالمية..الصادرات والواردات: لم تستوف إجراءات التسجيل|مستند

الوزراء: صفحة المساعدة على حجز وحدات صندوق الإسكان الاجتماعي "مزيفة"

ارتفاع بالحرارة ورياح وأتربة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

القوات الإسرائيلية تنسحب من المسجد الأقصى بعد مواجهات عنيفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرية إسبانية تغير اسمها إلى أوكرانيا تضامنا معها ..صور

شاهد لحظة إنقاذ امرأة من الموت بأعجوبة أثناء قفزها من النافذة|فيديو

ارفع صوتك.. العالم يحتفل بيوم التوعية العالمي للصوت 2022

كارثة بيئية تهدد البحر المتوسط بعد غرق ألف طن من النفط.. صور

فيديو

بتهمة الخطف.. تفاصيل القبض على طاقم عمل برنامج كريزي تاكسي

فيديوجراف.. بعد شائعة وفاة والدتها .. ابنة صفاء ابو السعود تظهر بالحجاب

كنت مُعرض للموت في أي لحظة.. تصريحات مثيرة لـ أشرف زكي

إجراءات انتقامية.. حظر دخول جونسون إلى روسيا لهذا السبب

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

رشا شكر

الكبير أوي .. أحمد مكي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «21» 

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ