دنيا عبد العزيز عن والدتها: ليست كأي امرأة وحب يصعب وصفه

تذكرت الفنانة دنيا عبد العزيز والدتها الراحلة بكلمات مؤثرة، وذلك من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

ونشرت دنيا عبد العزيز صورة ارشيفية برفقة والدتها و علقت قائلة: عندما اتكلم عن أمي فأنا اتكلم عن عالم ، عن دنيا ، عن جنة ، عن وطن كبير ، عن حب لن يموت ابدا ، قصة وأي قصة ، أمرأة ليست كأي امرأة ، حب يصعب وصفه ، كل عام وانا اتنفسك يا أمي ، عيدك بالجنة .

وتزوجت دنيا عبد العزيز من مهندس معماري يدعى مصطفى كامل وهو من خارج الوسط الفني، وجمعتهما علاقة صداقة قوية منذ 12 عام، وتوًجت الصداقة بقصة حب وزواج بين المهندس والفنانة .

وتم عقد قران دنيا عبد العزيز داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط حضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء من داخل الوسط الفني بعد فترة طويلة من التحضيرات، وقد بكت دنيا عبد العزيز أثناء عقد القران بعدما تذكرت والدتها التي توفيت منذ حوالي عام .