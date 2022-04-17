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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نمتلك تسجيلات وأدلة.. بيان مثير من النصر السعودي بشأن أزمة حمد الله

حمدالله
حمدالله

كشف نادي النصر السعودي، عن تقدمه بشكوى لدى لجنة أوضاع اللاعبين وشئون الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد نادي الاتحاد وحامد البلوي مدير الكرة بالنادي والمهاجم المغربي ولاعب النصر السابق عبد الرزاق حمدالله، في شهر مارس الماضي.

وقال النصر في بيان اليوم الأحد، أن الشكوى تأتي بسبب ما أسماه النادي بالتحريض والتفاوض مع اللاعب خلال فترة ارتباطه بعقد مع النصر وخلال الفترة المحمية.

أضاف النصر أن الشكوى المقدمة يوم 28 مارس الماضي، تضمنت أدلة مادية متمثلة في تسجيلات صوتية موثقة بين الأطراف المتفاوضة، مشيرا إلى أن تلك الشكوى تختلف عن القضية المرفوعة أمام الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، حيث أنه نزاع تعاقدي بين النادي واللاعب بخصوص التعويض المادي.

وطالب النصر، الاتحاد السعودي للعبة ورئيسه ياسر المسحل، بسرعة البت في الشكوى من خلال لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، مشيرا إلى حث الإدارة القانونية بالاتحاد على التحرك وعدم تفويض ذلك الاختصاص إلى أطراف خارجية.

كما طالبت إدارة النصر بالاهتمام بالشكوى، خاصة وأن موضوعها يمثل انتهاكا جسيما للوائح، حسب البيان.

وكان حمد لله قد انضم إلى اتحاد جدة في ديسمبر الماضي، وذلك بعد فسخ تعاقده مع النصر.

ويحتل النصر المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي برصيد 48 نقطة، بفارق 12 نقطة خلف المتصدر الاتحاد، ونقطة واحدة خلف الهلال صاحب المركز الثاني.

النصر السعودي الاتحاد السعودي لكرة القدم عبد الرزاق حمدالل نادي الاتحاد ياسر المسحل

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