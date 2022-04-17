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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يستقبل مساعدي وزير العدل للشهر العقاري

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

استقبل الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف وفدا من وزارة العدل ضم المستشار الدكتور أشرف حجازى، مساعد وزير العدل لشئون  الشهر العقارى والتوثيق، والمستشار ربيع قاسم، مساعد الوزير  لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم، وبعض قيادات قطاعات الوزارة. 

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ومن المقرر أن يقوم المحافظ ومساعدا الوزير بافتتاح مكتب  الشهر العقاري بنادي قضاة بني سويف ومكتب بمدينة  الفشن، وذلك ضمن خطة وزارة العدل لتطوير ورفع كفاءة منظومة الشهر العقارى والتوثيق، وفى إطار خطة الدولة المتكاملة للتحول الرقمى وتطبيق سياسات الحوكمة.
 

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