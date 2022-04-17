محافظ الوادي الجديد: لازيادة في تعريفة الأجرة وتشديد الرقابة على مواقف السيارات

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، انتظام سير العمل داخل جميع مواقف سيارات الأجرة بالمحافظة واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس، وعدم وجود أي زيادة بها،وذلك بالتزامن مع قرار رفع أسعار المواد البترولية.

وكلف المحافظ مسئولي المواقف وإدارة المرور بمتابعة التزام السائقين بالتعريفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين.

من ناحية اخري قرر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد منح مكافأة تشجيعية قدرها ١٠ آلاف جنيه لفريق رفع الأثقال بمركز شباب الخارجة، لحصوله على المركزين الثاني والثالث على مستوى الجمهورية، جاء ذلك خلال تفقده لأنشطة المركز يرافقه بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة.

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كما وجه المحافظ بعمل مقايسة لتطوير ملعب الإسكواش والكرة الطائرة وإنشاء أكاديميات لكافة الالعاب الرياضية للمشاركة بدوريات الألعاب المختلفة، وتفعيل دور مراكز الشباب في توفير منافذ لبيع السلع المخفضة.