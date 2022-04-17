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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مركز اعلام زفتي يناقش أسباب تسرب طفل القرية من التعليم

بالصور ..ندوه لمركز
بالصور ..ندوه لمركز اعلام زفتي بعنوان "طفل القرية والتسرب "

عقد مركز النيل للإعلام بزفتى، ندوة  بعنوان "طفل القرية والتسرب من التعليم" استهدفت الحد من التسرب من التعليم.

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تحدثت فى اللقاء الدكتورة جيهان صابر مدير عام الإدارة التعليمية بزفتى، معرفة فى البداية مفهوم التسرب من التعليم على أنه انقطاع الطالب عن الدراسة سواء في بداية العام، أو نهاية العام الدراسي، أو بمعنى آخر ترك الطالب المدرسة لأي سبب من الأسباب، التي تؤثر على مستوى الطالب في جميع المجالات التي ينبغي معالجتها .

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وأضافت أن من أسباب التسرب من التعليم تدني التحصيل العلمي للطالب - ضعف مهارات الطالب التفاعلية والاجتماعية.

وأكدت  أنه في حالات يكون إهمال التعليم منتشر على مستوى الحي بأكمله وتكون نسبة ألتحاق الأطفال بالمدرسة قليل، ما قد يسبب تأثر هذا الطفل بمحيطه ويسبب هذا التأثر نفوراً من المدرسة لديه وبالتالي التسرب منها.

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وتطرقت إلى هروب أطفال القرية من التعليم نظراً للعوامل الاقتصادية حيث يعتبر العامل المادي ثاني أهم عامل للتسرب المدرسي بعد تدني مستوى التحصيل العلمي حيث أن تدني المستوى المعيشي للأسرة ينتج عنه عدة عوامل تدفع الطلاب للتسرب من المدرسة ومنها عدم قدرة الأسرة على توفير الحاجات المدرسية للطفل، المساعدة في تأمين احتياجات الأسرة وفي بعض الحالات يتجاوز الأمر تأمين مصروف للطفل ليتحول إلى حاجة الأسرة إلى تأمين احتياجاتها عن طريق عمل يقوم به هذا الطفل من أجل زيادة المردود المادي للأسرة.

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محافظ الغربية زفتى النيل ندوة الطفل اعلام المجالات

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