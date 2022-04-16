عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الحاوي يحمل البهجة لمواطني الغربية ويحلم بشقة ووظيفة.. شاهد

شاهد .. احتفالا بشهر
شاهد .. احتفالا بشهر رمضان..مسرح متجول للحاوي والكلبة"بافسي"

شهدت منطقة أبو شاهين بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية تدشين مسرح سيرك متجول تحت قيادة محمد حسين والمعروف بالحاوي وزوجته لرسم البهجة والسعادة الغامرة على وجوه الآلاف من الأسر والعائلات احتفالا بشهر رمضان المبارك.

محافظ الغربية: استمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية للنقل الجماعي


ورصدت "صدى البلد" الحاوي وزوجته يصطحبان كلبة بيضاء اللون أسموها ب"بافسي" كونها مطيعه وترقص علي أنغام الطبل والمزمار وسط تدشين عروض فنية كرنفالية تستهدف رسم البهجة والسعادة على وجوه الأطفال والصبية التي تتراوح أعمار السنية ما بين "4_14" سنة وكبار السن من الرجال والنساء .


"الحمد لله ربنا فضله عظيم انا بجتهد ومغاسل مراتي بتشاركني لحظات عملي ومشقاته عشان نعيش من الحلال وربنا دايما بيرزقنا بمحبه ووالود الناس اللي بيشاركونا لحظات السعاده في حياتنا ورمضان كريم لكل الناس " بتلك الكلمات أعرب الحاوي"محمد" عن سعادته لافتا بقوله "انا كل يوم يصطحب الكلبة بافسي ومعايا عده الشغل مكونه من الطبل والمزمار من الساعة ٨ صباحا حتي ٦ مساءا قبل اذان المغرب ولحظات الفطار مع زوجتي واولادي" .

اجتماع وجولة مسائية لمحافظ الغربية لمتابعة الرصف في حي ثان طنطا


وكشف الحاوي عن أمنياته التي تلخصت في حلم أن يكون له شقة أو وظيفة ثابته تكفل له دخل ثابت شهريا تؤمن حياه ومستقبل أسرته من غدر الزمان وكافة الصعاب .

ضبط 22 مركبة مخالفة والتحفظ عليها في حملات بشوارع الغربية

جوجل تطلق تطبيق جديد لتحويل البيانات من آيفون لأندرويد.. وإليك كيفية تحميله

الجدير بالذكر أن ديوان محافظة الغربية رفعت درجة التأهب والطوارىء القصوي تزامنا مع حلول ايام شهر رمضان المبارك علي مستوي مجالس المدن والأحياء للسماع أقوال شكاوي واستغاثات المواطنين طوال أيام الشهر الفضيل .

IMG-20220415-WA0020
IMG-20220415-WA0020
IMG-20220415-WA0019
IMG-20220415-WA0019
IMG-20220415-WA0016
IMG-20220415-WA0016
المحلة محافظ الغربية الغربية جولة الحاوي شهر رمضان رمضان المبارك الرجال والنساء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر أسطوانة البوتاجاز الجديد بعد زيادة أسعار البنزين اليوم

بداية من مايو.. زيادة أسعار المياه الغازية بيبسي وكوكاكولا وبريل شعير.. تعرف عليها

74 حالة| فيروس غامض يدمر أهم عضو في جسد الأطفال.. أعراضه وأماكن انتشاره

"أمي ماتت غضبانة عليا" .. اعترافات قاتل زوجته وحماه بالإسماعيلية

زوج يقتل حماه وزوجته أمام أطفالهما في رمضان| تفاصيل مأساوية

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والرجاء في دوري أبطال أفريقيا

شنجهاي الصينية تسجل 23 ألف إصابة بكوفيد 19 والمتاعب الاقتصادية تتفاقم

لا زيادة في الأسعار.. الحكومة تزف خبرا مفرحا للمواطنين بعد ارتفاع البنزين

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية: استمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية للنقل الجماعي

ترشيحاتنا

التنمية المحلية تناشد المواطنين الإبلاغ عن أى زيادة في أسعار المواصلات

صحيفة إسرائيلية تنشر تفاصيل مهمة عن عملية بني براك وفتحات السياج

تونس تفتح تحقيقا ضد برلمانيين بتهمة التأمر على أمن الدولة

ناسا تكشف عن أضخم صخرة في الفضاء.. ومفاجأة بشأن موقعها من الأرض

مشهد تمثيلي تحول إلى حقيقة.. قصة وفاة الضيف أحمد المأساوية

أخبار الرياضة.. الأهلي يلتقي الرجاء وإنتر يتصدر الدوري الإيطالي ورونالدو يشتري نادي برازيلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رد فعل مفاجئ.. عازف بيانو روسي يتحدى شرطة موسكو|فيديو

بعمر 85 عامًا.. أكبر لاعبة إسكواش في العالم تدربت على يد مصري

في عيد ميلاد يوسف منصور..عاني من التنمر ورفض العلاج بالكيماوي بعد إصابته بالسرطان

قريبا.. إقامة أعياد الميلاد وحفلات الزفاف داخل مترو أنفاق نويدا بالهند

فيديو

أبوس رجلك.. عالم أزهري: فان دام أعطى درسا لأحد الفنانين.. فيديو جراف

تفاصيل دعم البلد لمنظومة الخبز الحر الجديدة .. فيديو جراف

سبب حذف فان دام صوره مع رامز من حسابه الرسمي.. فيديو جراف

صدمة.. ماذا ينتج عن اصطدام نيزك بالأرض؟.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

اﻟﻤﺰﻳﺪ