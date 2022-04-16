الحاوي يحمل البهجة لمواطني الغربية ويحلم بشقة ووظيفة.. شاهد

شهدت منطقة أبو شاهين بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية تدشين مسرح سيرك متجول تحت قيادة محمد حسين والمعروف بالحاوي وزوجته لرسم البهجة والسعادة الغامرة على وجوه الآلاف من الأسر والعائلات احتفالا بشهر رمضان المبارك.



ورصدت "صدى البلد" الحاوي وزوجته يصطحبان كلبة بيضاء اللون أسموها ب"بافسي" كونها مطيعه وترقص علي أنغام الطبل والمزمار وسط تدشين عروض فنية كرنفالية تستهدف رسم البهجة والسعادة على وجوه الأطفال والصبية التي تتراوح أعمار السنية ما بين "4_14" سنة وكبار السن من الرجال والنساء .



"الحمد لله ربنا فضله عظيم انا بجتهد ومغاسل مراتي بتشاركني لحظات عملي ومشقاته عشان نعيش من الحلال وربنا دايما بيرزقنا بمحبه ووالود الناس اللي بيشاركونا لحظات السعاده في حياتنا ورمضان كريم لكل الناس " بتلك الكلمات أعرب الحاوي"محمد" عن سعادته لافتا بقوله "انا كل يوم يصطحب الكلبة بافسي ومعايا عده الشغل مكونه من الطبل والمزمار من الساعة ٨ صباحا حتي ٦ مساءا قبل اذان المغرب ولحظات الفطار مع زوجتي واولادي" .



وكشف الحاوي عن أمنياته التي تلخصت في حلم أن يكون له شقة أو وظيفة ثابته تكفل له دخل ثابت شهريا تؤمن حياه ومستقبل أسرته من غدر الزمان وكافة الصعاب .

الجدير بالذكر أن ديوان محافظة الغربية رفعت درجة التأهب والطوارىء القصوي تزامنا مع حلول ايام شهر رمضان المبارك علي مستوي مجالس المدن والأحياء للسماع أقوال شكاوي واستغاثات المواطنين طوال أيام الشهر الفضيل .

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