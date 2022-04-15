عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية: استمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية للنقل الجماعي

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن عدم وجود أي زيادات في أسعار سيارات النقل الجماعي والسرفيس، وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار، وتابع المحافظ مع مدير إدارة المواقف انتظام سير العمل داخل جميع المواقف في نطاق محافظة الغربية واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها.

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لتحقيق سريع وشامل فيما تشهده الضفة الغربية

أشار رحمي أنه وجه كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من مديرية التموين، إدارة المواقف  وإدارة المرور،  واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين، لضما عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.

ويناشد محافظ الغربية جموع المواطنين بالتواصل الفوري مع الرقم ( 01281189769 ) والمخصص من إدارة مواقف الغربية في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على الرقم 0403341233 والتي تقوم بدورها بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء.

محافظ الغربية يشهد حفل تكريم حفظة القرآن بكفر الزيات

جاء ذلك عقب قرار وزارة البترول والثروة المعدنية بتحريك أسعار الوقود اعتباراً من صباح اليوم الجمعة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية مصر  2030 بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه ، حيث تضمن القرار تحديد سعر بنزين 80 بـ 7.5 جنيه للتر البنزين وسعر بنزين 92 بسعر 8.75 جنيه للتر وبنزين 95 بسعر 9.75 جنيه للتر مع تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.

محافظة الغربية وزارة البترول والثروة المعدنية الدكتور طارق رحمي ادارة المرور المركزى محافظ الغربية المواطنين السولار سعر بنزين 92 سولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لم يحقق النجاح المتوقع .. فان دام يحذف جميع صوره مع رامز جلال من حسابه الرسمي

وزير التنمية المحلية: لا زيادة في تعريفة ركوب النقل الجماعي بالمحافظات

سعر أسطوانة البوتاجاز الجديد بعد زيادة أسعار البنزين اليوم

حقيقة فسخ تعاقد رامز جلال مع mbc بسبب ضعف المشاهدات

شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة انتفاخ بطنها.. شاهد

زيادة أسعار البنزين بأنواعه 25 قرشاً وثبات سعر السولار

شكرا .. دنيا سمير غانم توجه رسالة لـ رحمة أحمد | شاهد

دفنه في المطبخ.. الإعدام لصاحب مكتب المقاولات قاتل خطيب ابنته بالرحاب

موضوعات متعلقة

جولة مفاجئة لمحافظ الغربية بسوق قحافة الشعبي.. صور

ترشيحاتنا

مصادر ليبية : اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة تتواصل وسط أجواء إيجابية

المصائب لا تأتي فرادى.. برشلونة يعلن تشخيص إصابة بيدري

روسيا تعتقل بريطاني بالجيش الأوكراني قاتل في سوريا

خطيب المسجد الحرام: انتصف رمضان فاغتنموا ما بقي واشكوا لله همومكم

تخريج 70 شركة زراعية ناشئة من حاضنتي أعمال بالصعيد والوادي الجديد

“الحكومة”: لا زيادة بتعريفة ركوب النقل الجماعي والسرفيس بعد تعديل أسعار البنزين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شائعة وفاتها.. صفاء أبو السعود تطمئن جمهورها وتعد بعمل جديد مفاجأة

رانبير كابور أشهر عازب في بوليوود يتزوج حبيبته عليا بهات

التفاصيل الكاملة لحادث أسوان.. السيسي يعزي أهالي الضحايا وسفيرا فرنسا وبلجيكا يوجهان الشكر للرئيس

ليالي الأنس في فيينا..لماذا تقيم كنيسة مائدة إفطار لمسلمي النمسا في رمضان؟

فيديو

بطنها المنفوخ وموعد حفلاتها وسر مكالمة محمد صلاح.. شيرين تكسر الصمت

سقوط نجفة ثقيلة.. العناية الإلهية تنقذ رانيا محمود ياسين من الموت

وائل كفوري كل يوم بحال وميريام فارس بـ100 وش.. ماذا قالت اليسا عن زملائها في الوسط ؟

هل يعود كهربا إلى الأهلي في وجود موسيماني.. المدير الفني يرد

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

اﻟﻤﺰﻳﺪ