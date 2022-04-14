محافظ الغربية يشهد حفل تكريم حفظة القرآن بكفر الزيات

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء أمس، حفل تكريم ١٠٠ من حفظة القرآن الكريم بقرية مشلة، والذي نظمه النائب نافع عبد الهادي عضو مجلس النواب، بحضور النائب طلعت عبد القوي والنائب سامح حبيب ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بكفر الزيات.

وخلال كلمته وجه رحمي التهنئة لأهالي القرية بمناسبة شهر رمضان المعظم ، ولحفظة القرآن الكريم من الشباب والفتيات، كما وجه التحية للنائب نافع عبد الهادي لتنظيمه هذه المسابقة، وأضاف المحافظ أن القرية وجميع القرى والعزب بمركز كفر الزيات ستشهد طفرة حقيقية في كافة القطاعات عقب انضمام المركز للمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

وقدم محافظ الغربية والنواب الجوائز للفائزين، كما قدم عبد الهادي ورئيس مجلس إدارة مركز الشباب المصحف الكريم لمحافظ الغربية.

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