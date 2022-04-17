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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: السجن ينتظر المرتزقة الأجانب في أوكرانيا

روسيا تكشف مصير المرتزقة
روسيا تكشف مصير المرتزقة الأجانب في أوكرانيا

كشفت روسيا، الأحد، عن مصير المسلحين المرتزقة الموجودين في أوكرانيا، موضحة أن السجن أفضل ما ينتظرهم.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية  الجنرال إيجور كوناشينكوف إن "المرتزقة الذين وصلوا إلى أوكرانيا ولا يثبت أنهم مقاتلون أفضل ما ينتظرهم هو السجن لمدة طويلة".

وأضاف أن المرتزقة الأجانب لا يشملهم ولا يطبق عليهم القانون الدولي الإنساني، وتابع "لقد جاءوا إلى أوكرانيا لكسب المال عن طريق القتل، لذلك فإن أفضل ما ينتظرهم هو المسؤولية الجنائية وفترات السجن الطويلة".

يأتي ذلك، بينما تقترب روسيا، من السيطرة على مدينة ماريوبول الأوكرانية، ذات الموقع الاستراتيجي المهم، بعد فرض حصار على المدينة استمر لأيام.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، إنها تعرض على مسلحي الكتائب القومية والمرتزقة العالقين في معمل "أزوف ستال" بمدينة ماريوبول وقف الأعمال القتالية والاستسلام.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت عن تطهير المنطقة السكنية في مدينة ماريوبول بالكامل من القوات الأوكرانية.

من جانبه، حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من أن "تصفية" آخر المقاتلين الأوكرانيين الموجودين في مدينة ماريوبول الساحلية التي تحاصرها القوات الروسية "سينهي المفاوضات" مع موسكو.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع موقع "أوكرانسكا برافدا" إن "تصفية عسكرينا، رجالنا في ماريوبول سينهي المفاوضات من أجل السلام"، مشيرا إلى أن الطرفين سيجدان نفسيهما في "مأزق".

واتهم زيلينسكي، في كلمة عبر الإنترنت، روسيا، بمحاولة القضاء على سكان مدينة ماريوبول، لكنه لم يتطرق إلى زعم موسكو في وقت سابق، بأن قواتها طهرت كل المناطق السكنية في ماريوبول من القوات الأوكرانية.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، إن الخسائر في صفوف الجيش الأوكراني والحرس الوطني والمرتزقة تبلغ 23367 شخصا.

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