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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مع انتهاء المهلة.. توقعات بسقوط مدينة ماريوبول الأوكرانية بالكامل في يد روسيا

أرشيفية
أرشيفية

تقترب روسيا، من السيطرة على مدينة ماريوبول الأوكرانية، ذات الموقع الاستراتيجي المهم، بعد فرض حصار على المدينة استمر لأيام.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، أمس، إن القوات المسلحة الروسية طهرت بالكامل المنطقة الحضرية في ماريوبول من تشكيلات "آزوف" المسلحة الأوكرانية، مشيرا إلى أن هناك بعض المجموعات المسلحة الأوكرانية محاصرة في الوقت الراهن بالمنطقة المحيطة بمصنع "آزوفستال".

وأردف المتحدث باسم الدفاع الروسية قوله: "بلغ مجموع الخسائر البشرية في صفوف المجموعات الأوكرانية أكثر من 4 آلاف شخص في ماريوبول فقط، ولذلك، فإن تصريحات زيلينسكي لوسائل الإعلام الغربية، بأن الخسائر التي لا يمكن تعويضها في صفوف القوات الأوكرانية خلال العملية [العسكرية الروسية] تتراوح بين 2500 و3000 شخص هي كذبة شائعة بالنسبة له".

وطلبت روسيا من القوات الأوكرانية التي تقاتل في ماريوبول إلقاء السلاح صباح اليوم الأحد، لكن لم ترد تقارير بعد عن أي نشاط بعد ثلاث ساعات من سريان الإنذار النهائي الساعة 0300 بتوقيت جرينتش في الميناء الاستراتيجي بجنوب شرق البلاد.

ودوت صفارات الإنذار في أنحاء البلاد في وقت مبكر من صباح اليوم وذكر تقرير صباحي من الجيش الأوكراني أن الضربات الجوية الروسية على ماريوبول استمرت بينما كانت هناك "عمليات هجومية بالقرب من الميناء".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن انفجارا وقع في العاصمة كييف لكن ميكولا بوفوروزنيك نائب رئيس بلدية المدينة قال إنه لم تكن هناك انفجارات وأن أنظمة الدفاع الجوي حالت دون وقوع هجمات روسية.

وقالت وزارة الدفاع في بيان "مع الأخذ في الاعتبار الوضع الكارثي في مصنع آزوفستال للمعادن، فضلا عن الاسترشاد بمبادئ إنسانية بحتة، تعرض القوات المسلحة الروسية على مقاتلي الكتائب القومية والمرتزقة الأجانب وقف أي أعمال قتالية وإلقاء السلاح بدءا من الساعة 6 صباحا (بتوقيت موسكو) في 17 أبريل 2022".

وذكرت أن "كل من يلقي سلاحه سينجو بحياته" مضيفة أن المدافعين يمكن أن يغادروا المصنع بحلول الساعة العاشرة صباحا بدون أسلحة أو ذخيرة.

ولم يرد أي تعليق بعد من كييف.

ويقع مصنع آزوفستال، الذي يوصف بأنه حصن في المدينة، في منطقة صناعية تطل على بحر آزوف مساحتها أكثر من 11 كيلومترا مربعا، وتضم عددا كبيرا من المباني وأفران صهر المعادن وخطوط السكك الحديدية.

ومن بين المدافعين عن المدينة مشاة البحرية الأوكرانية وألوية آلية ولواء من الحرس الوطني وفوج آزوف وهو ميليشيا شكلها القوميون اليمينيون المتطرفون وتم دمجها لاحقا في الحرس الوطني. ولم يعرف بعد عدد الموجودين في مصانع الصلب.

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