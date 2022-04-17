الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا بقيمة 50 مليون يورو

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، تقديم مساعدات إنسانية إضافية إلى أوكرانيا، بقيمة 50 مليون يورو، تزامنا مع استمرار الحرب مع روسيا.

وقال الاتحاد الأوروبي، حسب قناة العربية، إنه يعتزم تقديم مساعدات إلى أوكرانيا تبلغ قيمتها 50 مليون يورو.

وتواصل الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، وبريطانيا تقديم الأسلحة إلى أوكرانيا، من أجل عرقلة العملية العسكرية الروسية الخاصة هناك، بينما حذرت روسيا مرارا من أن مواصلة الغرب تقديم الأسلحة إلى كييف، يؤجج النزاع بدلا من إنهائه.

هذا وتتواصل، منذ يوم 24 فبراير الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية في هذا البلد.

ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، من دون المساس بالسكان المدنيين.