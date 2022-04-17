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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الكنيسة الأسقفية بمصر يترأس قداس أحد السعف

صدى البلد

 ترأس رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الدكتور سامي فوزي، اليوم قداس أحد السعف المعروف باسم "أحد الشعانين" بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك حيث صلى قداسًا صباحيًا بالإنجليزية للرعايا الأجانب قبل أن يصلي قداس الخدمة باللغة العربية ظهرًا.


بدأ القداس بموكب الدخول إذ حمل المطران والقساوسة وشعب الكنيسة سعف النخيل تيمنًا بدخول المسيح أورشليم في مثل هذا اليوم حين استقبله أهلها كملك منتصر.


وقال المطران في عظة القداس: المسيح لم يكون جيشًا وانقلب على الإمبراطورية الرومانية فقد دخل أورشليم على جحش كعلامة للسلام فلم يركب حصانًا لأنه كان مستخدمًا في الحروب.


وخلال صلوات القداس ردد المصلون ترانيم تمجد السيد المسيح وانتصاره يوم أحد السعف وانتهى القداس بطقس التناول.


ويعتبر أحد السعف هو ذكرى دخول المسيح أورشليم حيث استقبل الشعب المسيح بالهتاف وسعف النخيل، ليبدأ بهذا اليوم أسبوع الآلام الذي ينتهى بعيد القيامة المجيد.

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