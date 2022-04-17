مصرع شخص فى حادث تصادم سيارة ملاكى بمركبة توك توك بأسوان

لقى شخص مصرعه فى حادث سيارة ملاكى بمركبة توك توك بطريق قرية دابود - الدكة بمركز نصر النوبة شمال أسوان مساء اليوم الأحد.

وكان قد تلقى المقدم عمرو حشاد رئيس مباحث مركز نصر النوبة إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوكتوك بطريق قرية دابود- الدكة التابعة لدائرة المركز مما أسفر عن مصرع شخص يدعي "شريف. م. ل"، من أهالي قرية كشتمنة بالمركز سالف الذكر، وتم نقله للمشرحة العمومية.

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انتقلت القيادات الأمنية إلي مكان الحادث لمعاينته، وتم نقل الجثة إلى مشرحة كوم أمبو، للعرض على الطبيب الشرعي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم رفع أثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية بالطريق، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

وكان قد زار اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، يرافقه السفير الفرنسى بالقاهرة مارك باريتى ، وأيضاً فرانسوا كورنية السفير البلجيكى بالقاهرة، مصابى حادث أتوبيس طريق أبوسمبل للمرة الثانية بمستشفى أسوان الجامعى. واطمأن المحافظ وسفيرا فرنسا وبلجيكا، على الحالة الصحية لمصابي حادث السير، بجانب تقديم كافة التسهيلات لإجراءات خروج المصابين ونقلهم للقاهرة، مع باقى الفوج السياحى، بالإضافة إلى سرعة استخراج تصاريح دفن جثامين ضحايا الحادث.

ونقل محافظ أسوان تحيات وتعازى الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة المصرية لمصابى وضحايا الحادث، مؤكداً على أنه تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية تم التدخل السريع بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية حيث تم خروج 7 مصابين أمس، وسيتم اليوم خروج باقى المصابين لنقلهم إلى القاهرة مع باقى الفوج السياحى، وهو الذى يتوازى مع إنهاء إجراءات نقل الجثامين حيث تم تكليف مستشار المحافظ للسياحة والأثار والهوية البصرية، وأيضاً مسئولى الصحة والسياحة بمرافقتهم حتى سفرهم.