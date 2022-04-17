عصام الحضري: "مكناش عارفين نخرج بعد ماتش السنغال بساعتين وربع".. فيديو

قال عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، ومدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، إن لاعبي المنتخب السنغالي يلعبون في أفضل أندية على مستوى قارة أوروبا مثل بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان وتشيلسي ونابولي، موضحًا "لعبنا في أجواء كلها ضغط عصبي وشحن جماهيري وليزر".

وأضاف الحضري، خلال برنامج "العرافة"، المذاع على قناة المحور، متحدثا عن مباراة إياب الدور المؤهل إلى كأس العالم في السنغال: "كان معانا 23 لاعبا، يعني 23 عقلية منعرفش بيفكروا ازاي، كل لاعب وله عقليته".

وتابع حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق: "ضربات الجزاء حظ، ممكن أصد خمسة وممكن مصدش واحدة، وبالنسبة لمحمد صلاح، ففي نهائي أفريقيا، قالوا إن ازاي صلاح ميشوطش ويشوط الخامسة، ولما شاط أول واحدة قالوا غيرتوا ليه".

وأردف: "مكناش عارفين نخرج بعد الماتش بساعتين وربع، الجمهور خلص احتفال مع اللاعبين ودخلوا الممر، وكنا زعلانين والدكتور أشرف صبحي اتكلم مع اللاعبين، واللي كان ".