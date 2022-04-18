عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نظر محاكمة 4 متهمين في قضية "سرقة مكتب بريد المرج".. اليوم

محكمة
محكمة

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 4 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "سرقة مكتب بريد المرج"، لسماع أقوال الشهود. 

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسام الدين فتحي أمين، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة، وسكرتارية شنودة فوزى.

واتهمت النيابة العامة المتهمين في القضية ، بأنهم في غضون عام 2015 وحتى مايو 2016، أسس المتهم الأول وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى إلي تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين .

كما قام المتهمون من الثالث حتى الأخير، بالانضمام إلي جماعة إرهابية، وأمد المتهم الأول والثالث الجماعة بمعونات مادية، بأن أمدوها بأسلحة وأموال وذخائر ومهمات ومقرات مع علمهما بما تدعو اليه. 

وقام المتهمون جميعا بسرقة المبالغ المالية المعهود بها إلي مكتب بريد المرج، وكان ذلك عن طريق الإكراه الواقع على العاملين به، بأن دلف المتهم الأول والثاني والثالث إلي المكتب وبحوزة كل منهم سلاح ناري "بندقية آلية" أشهروها في وجوه المجني عليهم وأطلق الثالث عدة أعيرة نارية صوب الحاجز الخرساني للمكاتب الأمامية.

جنايات أمن الدولة العليا سرقة مكتب بريد المرج مكتب بريد المرج مجمع محاكم طرة جماعة إرهابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تمنع استيراد منتجات المراعي وليبتون وبرسيل.. مستندات

مصر تمنع الاستيراد من كبرى الشركات العالمية بسبب إجراءات التسجيل |مستند

التنبؤ بالمناخ : البلاد تتأثر بالموجة الأخطر من ارتفاع درجات الحرارة

انخفاض 7 درجات دفعة واحدة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الاثنين

سعر الذهب اليوم الأحد 17-4-2022

حظر دخول الدراجات البخارية وسيارات النقل المحملة بالأفراد لمدينة رأس البر

بيان عاجل من السعودية بشأن أحداث السويد وحرق القرآن

حفرة الجحيم تفتح فمها.. ثقب في الماء يمكنه ابتلاع إنسان

ترشيحاتنا

جنون الذهب.. قفزة كبيرة في الأسعار اليوم وعيار 21 يصل مستوى تاريخي

أعلى سعر لشراء الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين 18-4-2022

أوكرانيا تعلن إكمال استبيان لطلب الانضمام لـ الاتحاد الأوروبي

حفرة الجحيم تفتح فمها.. ثقب في الماء يمكنه ابتلاع إنسان

مستشار وزير الرى السابق: ميكانيكا التربة تحت سد النهضة ليست جيدة

شنجهاي تسجل وفيات بفيروس لأول مرة منذ أسابيع.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إشارة يد شهيرة على TikTok تنقذ امرأة من مجرم مختل

رغم إشادتها بـ "شاكوش".. لماذا طالبت هالة سرحان بسجن مطربي المهرجانات؟

ابنه سبب وفاته.. لماذا اتهم سعيد طرابيك زوجته بسرقته وسر ثروته الضخمة؟

الاختيار 3| أحمد عز فى حوار لصدى البلد: فترة الإخوان كانت صعبة جدا ونزلت الميدان بنفسي وكنت أول الداعمين للجيش

فيديو

فيديوجراف.. بعد فوز الأهلي على الرجاء.. زوجة بدر بانون تنتقد حكم المباراة

رمضان الخير.. ماذا فعل أهالي المطرية ليتصدروا أخبار وكالات الأنباء "فيديوجراف"

الزعيم بخير.. تفاصيل نشوب حريق هائل بجوار فيلا عادل إمام.. فيديوجراف

حقيقة اختطاف أحمد السعدني في لبنان أثناء تصوير مسلسل بطلوع الروح "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

يوتيرن.. لأنكم تكرهون ريهام حجاج

د. ماريان جرجس

أعياد المصريين

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

رشا شكر

الكبير أوي .. أحمد مكي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «21» 

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ